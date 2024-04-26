Konya'da pilotaj öğrencisi tek yumurta ikizi kardeşler, gökyüzünde de birlikte Konya'da eğitimlerini tamamlayan 21 yaşındaki tek yumurta ikizi erkek kardeşler, aynı kokpiti paylaşarak uluslararası bir hava yolu şirketinde kaptan pilot olma yolunda rekabet etmek istiyor.

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AA & Ensonhaber

Hayatlarının neredeyse tamamını birlikte geçiren Yasin ve Arif Yaşar, küçük yaşlardan itibaren pilot olma hayaliyle yan yana durdular.

İlkokuldan liseye kadar aynı sınıfları paylaşan bu ikiz kardeşler, hayallerini gerçekleştirmek için Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'nde Pilotaj Bölümü'ne katıldılar.

Birçok özellekleri birbirine benziyor

Hareketlerinden gülüşlerine, mimiklerinden boylarına, hatta saç renklerine kadar birçok özellikleri birbirine benzer olan bu kardeşlerin yaşadıkları hikayeler ise yüzleri güldürüyor.

Öğretmenleri ve arkadaşları tarafından sık sık karıştırılan ikili, derslerde birbirlerine destek olmanın yanı sıra aralarındaki tatlı rekabeti de daima canlı tutuyorlar.

"Aynı kokpiti paylaşmak en büyük hayallerimizden"

İkinci sınıf öğrencisi Yasin Yaşar, ikiziyle aynı hayali paylaşıp, aynı eğitimi almanın çok farklı bir deneyim olduğunu söyledi.

Pilotlukta tek yumurta ikizinin aynı mesleği paylaşmasının çok nadir olduğunu aktaran Yaşar, "Etraftan farklı bakış açıları oluyor. Bu hoşumuza da gidiyor. Derslerde genelde birbirimize destek oluyoruz. Beraber çalışıyoruz." dedi.

Yaşar, bugüne kadar hiç ayrılmadıklarını, gökyüzünde de ayrılmak istemediklerini belirterek,

Aramızda ufak tatlı bir rekabet de var. Zaten bizi ateşleyen, motivasyonumuzu artıran da bu tatlı rekabet. Eğitimimizi tamamladıktan sonra ikizimle aynı hava yollarında çalışmak istiyoruz. Aynı kokpiti paylaşmak en büyük hayallerimizden. Aramızdaki rekabetin orda da devam edeceğini düşünüyorum. Kaptan pilot olmayı çok istiyorum.

ifadesini kullandı.

"Aynı kokpiti paylaştığımızda ben kaptan pilot olmak isterim"

Çevrelerindekilerin kendilerini sık sık karıştırdığına dikkati çeken Yaşar, şöyle devam etti:

İlkokuldan beri sürekli beraber olduğumuz için bizi karıştırmalarına alıştık. Bazen Arif'e 'Yasin' diye sesleniyorlar bazen de bana 'Arif' diye sesleniyorlar. Tulum giymediğimiz zamanlar yine bizi karıştırılıyor ama hangimizsek diğeri adına cevap veriyor. Garanti olsun diye ikimizin ismini art arda söyleyerek seslenenler de var. Bazen mevzu uzamasın diye Arif diyorlar, ben de Arif gibi cevap veriyorum çünkü aşağı yukarı cevaplarımız da aynı oluyor. Çaktırmadan devam ediyoruz.

Arif Yaşar ise ikiziyle aynı hayatı paylaşmanın keyifli ve eğlenceli olduğunu vurgulayarak,

Arkanda seni kollayan, destekleyen biri olması güven veriyor. Gayet güzel bir şekilde hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Aramızda kesinlikle bir rekabet de söz konusu. Aynı kokpiti paylaştığımızda ben kaptan pilot olmak isterim.

diye konuştu.