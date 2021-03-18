Konya'da rögara düşen yavru köpeği kurtarma operasyonu

Konya'da kapağı çalınan rögara düşen yavru köpek, iş makinesi de kullanılarak 2,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Konya'nın Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Becerik Sokak’ta yavru bir köpek, kapağı olmayan rögara düştü.

Çevredekiler durumu, belediyeye haber verdi.

YERİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, önce görüntüleme cihazıyla köpeğin yerini tespit etti.

İŞ MAKİNESİYLE KAZILDI

Ardından da o bölge iş makinesiyle kazıldı ve boru kesilerek, yavru köpek kurtarıldı.

2,5 saat süren çalışmanın ardından kurtarılan köpek, tedbir amaçlı sağlık kontrolü için Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne götürüldü.

























