Konya'da sağlık çalışanlarını duygulandıran hediye

Annesinin tedavi gördüğü hastaneye kendi elleriyle ördüğü bebek patiklerini gönderen genç kadın, teşekkür mektubuyla birlikte sağlık çalışanlarına duygu dolu anlar yaşattı.

İzmir'de yaşayan Ayfer Dikmen, bir süre önce annesini kaybetti.

Konya’nın Beyşehir ilçesindeki hastanede tedavi gören annesi için hastanedeki yoksul ailelerin bebeklerine patiği örüp hastaneye gönderdi.

Teşekkür mektubuyla birlikte gönderdi

Hastaneye bir mektupla gelen patikler, sağlık çalışanlarına duygu dolu anlar yaşattı.

İHA'nın aktarımına göre; Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, bebek patikleri ve teşekkür mektubunu gönderen Ayfer Dikmen’i telefonla arayarak kendisine teşekkür ettiğini söyledi.

"Emaneti emin ellerde hiçbir kuşkuları olmasın"

Dikmen’in yazdığı mektupla birlikte hediye olarak gönderdiği 50 bebek patiğinin ilgili annelere teslim edilmeye ve talebinin yerine getirilmeye başlandığını belirten Dr. Küçükbuzcu, “Ayfer Hanım’a duygu ve düşüncelerinden dolayı tüm sağlıkçılarımız adına çok teşekkür ediyorum. 17 yıl önce annesini de hastanemizde kaybettiğini ifade ediyor. Aynı zamanda kendisine ve ailesine de başsağlığı diliyoruz. Emaneti emin ellerdedir, hiçbir kuşkuları olmasın. Hayırlarını Allah kabul etsin inşallah.” dedi.

"Minik hediyeleri salgın döneminde dualarla ördüm"

İzmir’de yaşayan Ayfer Dikmen’in “Kutuyu teslim alan sayın sağlık görevlisi’ cümleleriyle başlayan mektubunda, “Öncelikle salgın döneminde göstermiş olduğunuz üstün fedakarlık ve başarıdan ötürü şahsınızda tüm sağlık çalışanlarına sonsuz minnettarlığımı bildirmek isterim. Göndermiş olduğum minik hediyeleri salgın döneminde dualarla ördüm. Karamanlı olan annem 2005 yılında hastanenizde vefat etti. Annemin ve tüm salgında vefat edenlerin hayrına durumu iyi olmayan annelerin bebeklerine hediye ederseniz çok mutlu olurum. Şimdiden binlerce teşekkürler. Sanırım kargoyu teslim aldığınızda Mevlit Kandili olacak, bir teşekkür, bir kandil hayrı, ağız tatlılığı, çam sakızı çoban armağanı kahvenizin yanına. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum. İzmir’den selamlar, saygılar.” ifadeleri yer aldı.