Konya'da şeker yiyen minik serçelerin gülümseten anları Araba tamiri yapan bir işletmede serçelerin gelip küp şeker yediği renkli anlar işçilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İş yeri sahibi kuşlar için, "Dükkan olarak isim bile koyduk uçan fareler diye. Çok mutluyuz kuşlarla" ifadelerini kullandı.

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İHA

Konya'da bir iş yerinde renkle anlar yaşandı.

Olay, Seydişehir ilçesinde bulunan araç tamiri yapan bir işletmede yaşandı.

Serçeler iş yerine dadandı

Tamirhaneye dadanan minik serçeler, çalışanlar tarafından sevgiyle karşılanınca içeride dolaşmaya başladı.

İşçilerin yemek yediği sırada yere dökülen kırıntıları yiyen serçeler, şeker kutusu içerisinde bulunan küp şekerlerle beslendi.

O anlar kameralara yansıdı

Çalışanların cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alınan serçelerin rahat tavırları dikkat çekti.

"Uçan farelerle çok mutluyuz"

İş yeri sahibi Süleyman Usta, kuşları beslediklerini, beslemeseler de kuşların gelip yiyeceklerini aldıklarını söyleyerek, “Bu kuşlar bir nevi bizim arkadaşımız oldu. Dükkan olarak isim bile koyduk uçan fareler diye. Çok mutluyuz kuşlarla. Her gün buradalar, şekerlerimizi çalıyorlar, bazen gelip tabaktan bile çalıyorlar. Biz de zarar vermiyoruz onlara öyle besliyoruz.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)