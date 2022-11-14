Konya'da sokağa bırakılan bebeğin tedavisi devam ediyor

Karatay'da battaniyeye sarılı sokağa terk edilerek hastaneye kaldırılan 40 haftalık bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Konya'nın Karatay ilçesinde 11 Kasım günü saat 23.30 sıralarında, yol kenarında battaniyeye sarılı bebek tespit edildi.

Yolda yürüyen vatandaşların bulduğu talihsiz bebeği gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine ihbarla olay yerine ekipler sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kız bebeği Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Sağlık durumu iyi

40 haftalık olduğu değerlendirilen bebeğin, hastanedeki tetkiklerinin sürdüğü belirtildi.

Sağlık durumu iyi olan bebek, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Çalışmalar devam ediyor

DHA'nın haberine göre, bebeği sokağa terk eden kişi ya da kişilerin bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.









