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- Konya'da tarihi mekanlar, yıldızlarla fotoğraflandı
Konya'da tarihi mekanlar, yıldızlarla fotoğraflandı
- AA
- 07.02.2021 - 15:15
Konya'da fotoğrafçılar, hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ve planlı elektrik kesintisini fırsata çevirdi.
UZUN POZLAMAYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Ereğli ilçesindeki tarihi yapılar, "uzun pozlama" adı verilen teknikle görüntülendi.
Tarihi Rüstem Paşa Kervansarayı, yıldızlarla birlikte güzel görüntüler oluşturdu.
Osmalı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman döneminde Sadrazam Rüstem Paşa tarafından 1552'de yaptırılan Rüstem Paşa Kervansarayı, kentteki en önemli kültürel varlıkların başında geliyor.
MİMAR SİNAN'IN ESERİ
Kent merkezindeki Ulu Cami'nin yanında, Mimar Sinan'ın eseri Rüstem Paşa Kervansarayı, dikdörtgen planlı ve revaklı avlusuyla Osmanlı mimarisinin temel özelliklerini yansıtıyor.
Ana duvarı kesme taştan, kemerlerinde ise tuğlaların kullanıldığı yapının odaları, geniş avlusu ve büyük ahır bölümü bulunuyor.