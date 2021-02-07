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    Konya'da tarihi mekanlar, yıldızlarla fotoğraflandı

    Yıldızların altındaki tarihi Rüstem Paşa Kervansarayı, güzel görüntüler ortaya çıkardı.
    • AA
    • 07.02.2021 - 15:15
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    Konya'da tarihi mekanlar, yıldızlarla fotoğraflandı

    Konya'da fotoğrafçılar, hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ve planlı elektrik kesintisini fırsata çevirdi.

    UZUN POZLAMAYLA GÖRÜNTÜLENDİ

    Ereğli ilçesindeki tarihi yapılar, "uzun pozlama" adı verilen teknikle görüntülendi.

    Tarihi Rüstem Paşa Kervansarayı, yıldızlarla birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

    Osmalı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman döneminde Sadrazam Rüstem Paşa tarafından 1552'de yaptırılan Rüstem Paşa Kervansarayı, kentteki en önemli kültürel varlıkların başında geliyor.

    Konya da tarihi mekanlar, yıldızlarla fotoğraflandı #1

    MİMAR SİNAN'IN ESERİ

    Kent merkezindeki Ulu Cami'nin yanında, Mimar Sinan'ın eseri Rüstem Paşa Kervansarayı, dikdörtgen planlı ve revaklı avlusuyla Osmanlı mimarisinin temel özelliklerini yansıtıyor.

    Ana duvarı kesme taştan, kemerlerinde ise tuğlaların kullanıldığı yapının odaları, geniş avlusu ve büyük ahır bölümü bulunuyor.

    Konya da tarihi mekanlar, yıldızlarla fotoğraflandı #2

    Konya da tarihi mekanlar, yıldızlarla fotoğraflandı #3

    Konya da tarihi mekanlar, yıldızlarla fotoğraflandı #4

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