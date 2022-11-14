Torunlarıyla beraber bilgisayar oynamak isteyen 70 yaşındaki emekli İhsan Amca, heveslenip bilgisayar kursuna yazılıp ders almaya başladı.

Konya’da yaşayan 70 yaşındaki emekli Ali İhsan Çınarsoy, bilgisayar kullanan torunlarını izleyerek bilgisayar öğrenmeye heveslendi. Emekli Ali İhsan Çınarsoy, geçtiğimiz eylül ayında Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Bilgisayar İşletmeciliği bölümüne kayıt yaptırdı.

Öğrenme azmiyle gençlere örnek oluyor

KOMEK kursuna ders günleri gelen Ali İhsan Çınarsoy, kurstaki performansı ve öğrenme azmiyle gençlere örnek oluşturuyor.

Sınıfın en yaşlısı olarak eğitim gören Ali İhsan Çınarsoy, yeni bir şeyler öğrenmenin vermiş olduğu mutluluğunu dile getirdi.

Konya'da torunlarıyla bilgisayar oynamak için 70 yaşında kursa yazıldı VİDEO



"Torunlarla bu şekilde daha çok eğlenebiliriz”

Torunlarının küçük yaşta bilgisayardan rahatlıkla faydalandığını, kendisinin torunlarından görerek bu teknolojiye merak sardığını ifade eden Ali İhsan Çınarsoy, “3 tane oğlum var, çocuklarımın çocukları bilgisayarı rahatlıkla oynuyorlar. Ben de torunlara bakarak merak sardım, bu şekilde başladı bu merak. Torunlarla bu şekilde daha çok eğlenebiliriz, bilgi sahibi olabiliriz. Şimdi haber almak ve öğrenme şekli radyo televizyondan ayrı internet var bunu da kullanabilirsek mutlu olacağız inşallah." dedi.

"Dünyadan haberdar olmak lazım"

Televizyondan sık sık haber izlediğini ve bu şekilde bilgi edinmeye meraklı olduğunu anlatan Çınarsoy, "Ben de bilgisayardan bilgileri alıp, dünyadan haberdar olmak için öğrenmek istiyorum. Ben televizyon seyrettiğimde genellikle haberleri izliyorum. Kanallarda haber neredeyse ben o kanalları izleyerek bilgi alıyorum. Dünyadan haberdar olmak lazım, insan olarak haberdar olarak bilgi almak gerekiyor. Şu anda yeni eğitime başladığım için bilgisayarda ne yapılıyor pek bilmiyorum ama tanışınca o bize kendini açarsa, biz de ona müracaat ederek bilgi alırız." şeklinde konuştu.

Öğretmen, 70 yaşındaki kursiyeri görünce heyecanlandı

İlk kurs günü derse gittiğinde 70 yaşındaki Ali İhsan Çınarsoy’u gördüğünde çok heyecanlandığını ve şaşırdığı aktaran Bilgisayar Öğretmeni Sevilay Pırtı, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaş itibarıyla büyüktü. Ben genelde sınıfa girdiğimde öğrencilerle ilk olarak tanışırım ve hayat hikayelerini sorarım, neler yaptığı hakkında. İhsan Bey'in de hayat hikayesi bana çok hoş geldi. İhsan Bey'e kaç yaşındasınız dediğimde ‘Öğretmenim 70 yaşındayım ben.’ dedi. Bu benim gerçekten çok hoşuma gitti.





Torunlarıyla birlikte oyun oynamak istiyor



İhsan Bey'e ne için geldiğiniz dediğimde, o da bana ‘benim torunlarım var onlar bilgisayarda çok güzel oyun oynuyorlar, internete giriyorlar ve ben onları sürekli izliyorum. Onlar bana heyecan veriyor. Bunu öğrenip bilgi edinip, torunlarımla birlikte onlarla birlikte yarış halinde oyun oynamak istiyorum.’ dedi. Tabii ki bu heyecan ve istek beni de çok mutlu etti. İhsan Bey gayet başarılı bir öğrenci. Gençlere baktığımız zaman gençler bazen olayı ciddiye almazken, İhsan Bey o kadar ciddiye alıyor."