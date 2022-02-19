Konya'da 'yapamazsın' diyenlere inat kick boks şampiyonu oldu

Dört yıl önce kick boksa başlayan ve cinsiyeti sebebiyle etraftan tepki gören 17 yaşındaki Nergis, Ordu'da düzenlenen turnuvada büyük bir başarıya imza attı.

Konya'da yaşayan lise öğrencisi Nergis Zeynep Karadağ, 4 yıl önce babası Nizamettin Karadağ ile televizyonda izlediği kick boks müsabakası sonrası harekete geçti.

Kick boks eğitimi almaya başlayan Nergis, ilk zamanlar çevresindekilerin "Sen kızsın yapamazsın" tepkisiyle karşılaştı.

TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI

Azmini kaybetmeyen Nergis ise 19- 27 Ocak tarihleri arasında Ordu'da yapılan Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda şampiyon oldu.

'Yapamazsın' diyenlere inat kick boks şampiyonu oldu

"AİLEMİN DESTEĞİYLE İYİ HİSSETTİM"

Ailesinden, takım arkadaşlarından ve antrenörlerinden tam destek aldığını söyleyen genç kız, "Ailemin sevinci, bir şey başardığımı görmesi beni daha çok mutlu etti. Onların desteği, takım arkadaşlarımın ve antrenörlerimin desteği bana iyi hissettirdi. Bir şeyleri başardıkça insanların da benimle mutlu olması, beni çok mutlu etti. İlk spora başlayacağım zaman, 'Kadına uygun bir spor değil', 'Sen kız çocuğusun yapamazsın' diyenler oldu. Bu şekilde başladığım sporda şimdi şampiyonum." diye konuştu .





"MİLLİ TAKIM GİDECEĞİM"

Spora başlarken bir amacının da 'kendini savunmak' olduğunu belirten Karadağ, "Bu spora başlarken biraz daha küçüktüm. O zamanlar kadına yönelik şiddeti ve psikolojik baskıların da olduğunu gördüm. Bu spor hoşuma da gitmişti. Hem kendimi korumak hem de hoşuma giden bir sporu yapmak istedim. Şu an mayıs ayında dünya kupası var. Önümüzdeki maçta da puanımı alacağım. Son olarak temmuz ayında Konya'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası maçında da puanımı alıp, inşallah milli takıma gideceğim." dedi.