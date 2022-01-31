Konya'da yüzyıllardır yaşatılan gelenek: Şivlilik

Mübarek üç ayların gelişi vesilesiyle Konya’da yüzyıllardır sürdürülen ve şehirde ayrı bir heyecan oluşturan “Şivlilik” geleneği, bu yıl da coşkuyla bütünşehirde yaşatılıyor.

Konyalılar, her yıl üç aylarının gelişini “Şivlilik” adını verdikleri gelenekle bütün şehir olarak birlik ve beraberlik içinde kutluyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şivlilik geleneğinin nesilden nesile aktarılan, çocukların sevindirildiği güzel bir gelenek olduğunu, Konyalılar için bu günün özel bir anlam taşıdığını söyledi.

KONYA'DA YÜZYILLARDIR YAŞATILAN GELENEK

Şivlilik günlerinin birlik ve beraberliğin pekiştiği Konya’nın sembol günlerinden olduğunu belirten Başkan Altay, “Çocuklara özel böyle bir geleneğin ülkemizde ve dünyada bir örneğinin daha bulunmaması şehrimizin kadim kültürünün önemini ortaya koyuyor. Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtan bu özel günü fırsat bilip yavrularımızın yüzünü güldürmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu kapsamda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Konyalı çocuklara Şivlilik hediyelerini göndermek için çalışma başlattık. Salı günü akşam 20.00’de internet ortamında başvurularını almaya başlayacağımız ilk 100 bin çocuğumuza Şivlilik hediyelerini göndereceğiz. Bu güzel geleneğin yaşatılması için elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımız için hayırlı olsun.” dedi.

100 BİN ÇOCUĞA HEDİYE KUTUSU

Konya Büyükşehir Belediyesi, 1 Şubat Salı saat 20.00’de “sivlilik.konya.bel.tr” adresinden başvuruda bulunacak 5-10 yaş arasındaki (2012-2017 doğumlu) ilk 100 bin çocuğa Şivlilik hediye kutusu gönderecek.

Hediyeler ilk 100 bine giren çocukların adreslerine kargo ile gönderilecek.

ŞİVLİLİK NEDİR?

Konya’da Hicri takvime göre üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk günü çocuklarca yapılan kandil kutlama geleneğine “Şivlilik” denir.

Sabah ellerine birer torba alan çocuklar, kapıları çalarak ''Şivli şivli şişirmiş, erken kalkan pişirmiş, iki çörek bir börek, bize namazlık gerek. Şivliliiiiik...'' diye bağırır.

Ev sahibi, çocuklara eskiden kuru üzüm, leblebi, incir gibi çerezler verirken günümüzde çikolata, bisküvi, şekerleme gibi ikramlıklar dağıtır. Aynı gün birçok evde yağda kızartılmış mayalı hamurdan pişi yapılır ve yufkaların arasına konur. Buna pekmezle yapılmış un helvası da ilave edilebilir. Pişiler komşulara dağıtılır. Çocukların hatırlandığı, mutlu edildiği Şivlilik, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirildiği bir gelenektir.

ŞİVLİLİK KONYA'DA NE ZAMAN KUTLANACAK?

Mübarek üç ayların gelişi vesilesiyle Konya’da 2 Şubat Çarşamba akşamı Fener Alayı yapılacak. 3 Şubat Perşembe sabahı çocuklar şivliliklerini toplayacak. Aynı gece de Regaip Kandili kutlanacak.