Konya'daki 100 bin metrekarelik barınakta sahipsiz hayvanların yaraları sarılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye örnek oluyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya olarak her konuda olduğu gibi hayvan hakları konusunda da önemli işler yaptıklarını dile getirerek, "Çünkü inancımız gereği yaratılan her şeye yaratandan dolayı saygı duyuyor ve seviyoruz." dedi.

100 BİN METREKARELİK ALANDA DEV MERKEZ

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulunan Başkan Altay, “Özellikle son dönemde sokak hayvanlarıyla ilgili çok önemli bir gündem var. İçinde bulunduğumuz Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Merkezimiz 1 milyon metrekare toplam alan üzerinde 100 bin metrekare alana kurulu. Çeşitli bölümlere ayrılmış bu kompleksimizde; misafirlerimizi karşılayacağımız bir ziyaretçi merkezi, barınaklar ve hayvan hastanemiz var. Özellikle hayvan hastanemizde tüm tıbbi müdahalede bulunacak bir donanıma sahibiz. Laboratuvarlar, röntgen üniteleri, acil müdahale odaları, kuvözleri ile birlikte gelen tüm hayvanlarımıza burada destek oluyoruz. Buradaki amacımız hayvanları en güzel şekilde misafir edebilmek. Merkezimize getirilen yasaklı olan ırklarla ilgili de ayrı bölümlerimiz var.” diye konuştu.

REHABİLİTASYON SÜRECİNE KATKI İÇİN 40 BİN METREKARELİK İLAVE ALAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dönemde sokak hayvanlarıyla ilgili ifadeleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı genelgesine uygun olarak çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, “Biz Konya olarak bu konuda öncü çalışmalar yapıyoruz. Bununla birlikte merkezimizde 100 bin metrekare alana ilave olarak rehabilitasyon sürecine katkı sağlamak için 40 bin metrekarelik yeni bir alan oluşturuyoruz.” dedi.

CANBULAN HAYVANLARIN YARALARINI SARIYOR

Trafik kazaları ve yaralanmalarda acil müdahale aracı olan Canbulan’ın Türkiye’ye örnek şekilde hizmete devam ettiğini aktaran Başkan Altay, “Acil müdahale ekibimiz, bir ambulans mantığıyla yaralı hayvanı bir an önce alarak burada yapılacak işlerin tamamlanmasıyla ilgili süreci takip etmek için rehabilitasyon merkezimize getiriyorlar. Eğer burada çözüm üretemiyorsak Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde geçtiğimiz hafta Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla açılışını yaptığımız Avrupa’nın en büyük hayvan hastanesinde işlemlerini yerine getiriyoruz. Bütün yaşayan canlılara saygı duyuyoruz ve onların insanlara zarar vermeden birlikte yaşaması için çaba gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı.

GÖNÜLLÜ HAYVAN DOSTLARI PROJESİ İLE SOKAK HAYVANLARINA SICAK YUVA

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’ye örnek olarak yürüttükleri projelerden birisinin de Gönüllü Hayvan Dostları Projesi olduğunu paylaşan Başkan Altay şöyle devam etti:

“Şu anda yaklaşık 5 bin hayvanımız köylerde vatandaşlarımıza sahiplendirilmiş durumda. Her aile en fazla üç hayvan sahiplenebiliyor. Onlara her ay hayvan başına 2022 itibariyle 175 liralık yem katkısında bulunuyoruz. Ayrıca bu hayvanlarımızın aylık rutin kontrollerini, aşılarını düzenli olarak denetliyoruz. Böylece hem sokak hayvanlarını sahiplendirmiş oluyoruz hem de onların şehirde insanlara verebileceği olası zararların önüne geçmiş oluyoruz.”





25 BİN NÜFUS ÜZERİ İLÇELERDE DE HAYVAN REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YAPILACAK

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği rehabilitasyon merkezini Selçuklu, Karatay ve Meram belediyeleriyle birlikte işlettiklerini belirten Başkan Altay, “Konya merkezin tamamına burada hizmet veriliyor. İnşallah ilçelerimizde de hayvan barınaklarının oluşturulmasıyla ilgili ilçe belediyelerimizle yine ortak bir çalışma yürütüyoruz. Bunların bir kısım hibelerini Büyükşehir olarak biz veriyoruz. İnşallah yakın zamanda 25 bin nüfusun üzerinde olan tüm ilçelerimizde standartlara uygun hayvan rehabilitasyon merkezlerinin yapıldığına da şahitlik edeceğiz.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.