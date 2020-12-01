Güneş sistemi tartışmalarıyla sosyal medyanın gündemine oturan gençler o anları anlattı.

Konya'da yaşayan bir grup gencin, güneş sistemine dair kendi aralarında tartıştıkları video sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Bir anda gündeme oturan video, paylaşım rekoru kırdı.

Gençlerin astronomiye olan ilgileri ve konuyu saygı çerçevesinde tartışmaları büyük beğeni toplarken, aralarında geçen diyaloglar ise gülümsetti.

Videonun ardından sadece onların değil, izleyenlerin de kafası karıştı.

Konyalı gençler, gündem olan güneş sistemi tartışmalarını anlattı VİDEO

O ANLARI ANLATTILAR

Güneş sistemini keşfetmeye çalışırken Türkiye'yi neşelendiren gençlere, TRT Haber ulaştı. Evreni anlama çabaları gülümseten gençler, tartışma sırasında neler yaşandığını anlattı.

"BİZİM DE KAFAMIZ KARIŞTI"

Bir araya geldiklerinde oyun oynayıp, muhabbet ederek vakit geçirdiklerini söyleyen gençler, tartışma sırasında bildiklerini de unutup kendi kafalarının da karıştığını söyledi.

TÜM TEPKİLERE TEŞEKKÜR

Furkan, Mehmet, Hüseyin, Nurullah, Murat ve Can, isimli arkadaşlar ne tarz olursa olsun gelen tüm tepkilere teşekkür etti.