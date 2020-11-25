Konyalı İyigökler, hasret kaldığı ayakkabılara 31 yıl sonra kavuştu

Konya'da çocukken kayalıklardan düşterek sol bacağında kırılmaya bağlı kısalık oluşan Osman İyigökler, geçirdiği ameliyatın ardından 31 yıl sonra yeniden ayakkabı giyebilmenin sevincini yaşıyor.

Konya'da evli ve iki çocuk babası Osman İyigökler, 11 yaşındayken katıldığı bir gezide, dağlık arazide yürürken kayalıklardan düşerek yaralandı.

BİRKAÇ KEZ AMELİYAT OLDU, İYİLEŞEMEDİ

Bacağında, dizinde ve ayak bileğinde kırılmalar oluşan İyigökler, birkaç kez ameliyat edilse de iyileşemedi. Çocukken kendisinde oluşan psikolojik travmadan dolayı bir daha hastaneye gitmeme kararı alan İyigökler, bu şekilde yaşamayı kabullendi.

ARTIK YENİDEN AYAKKABI GİYEBİLİYOR

Yaşı ilerledikçe fiziki olarak zorlanmaya başlayan İyigökler, ameliyat olabilmek için başladığı arayışında mutlu sona ulaştı.

Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından ameliyat edilen İyigökler, 31 yıl sonra normal şekilde yürüyebilmenin ve yeniden ayakkabı giyebilmenin heyecanını yaşıyor.

Farabi Hastanesindeki operasyonun ardından sağlığına kavuşan İyigökler, fiziki açıdan zorlandığı için ameliyat olmaya karar verdiğini söyledi.

İyigökler, "Zor bir yaşantım vardı. Yürümek tamamen işkence haline gelmişti. Bedensel olarak aşırı yoruluyordum. Ancak Prof. Dr. Mehmet Arazi ile görüştükten sonra ameliyat olmaya karar verdim." dedi.

"DÜĞÜN FOTOĞRAFINDA BİLE BULUNMAK İSTEMEDİM"

İyigökler, ameliyata girmeden önce iyileşebileceğine yönelik ümidinin olmadığını, ancak operasyonun ardından yürüyebilme hayalinin kendisini ümitlendirdiğini anlattı.

Hayali gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu dile getiren İyigökler, "Bacağımdaki kısalık sebebiyle pantolonum üzerimde düzgün durmuyordu. Düğün fotoğrafında bile bulunmak istemiyordum. Aynanın karşısında gözlerim yaşarıyordu. Bu zamana kadar aynaya hiç bakmıyordum. Şimdi ise sürekli aynaya bakıyorum." ifadelerini kullandı.

"ÇOK BÜYÜK BİR HEYECAN"

Ameliyatın ardından ilk sorusu "Normal ayakkabı giyebilecek miyim?" oldu

Yeni bir hayata başladığını belirten İyigökler, şöyle konuştu:

"Ameliyatın ardından 31 yıl sonra hiçbir dolgu veya destek malzemesi olmadan normal ayakkabı giydim. Çok büyük bir heyecan. Eskiden dükkanlarda gördüğüm ayakkabılara sadece bakmakla yetiniyordum. İçimde bir uhde olarak kalmıştı. Hatta ameliyattan sonra ilk sorduğum soru 'Normal bir ayakkabı giyebilecek miyim?' oldu. Şimdi çeşit çeşit ayakkabı almayı düşünüyorum. Çocuklarım beni iki ayak üstünde görünce çok şaşırdılar. Çocuklarımın sevincinden sonra gidip tekrar tekrar aynaya bakıyorum."





PLATİN VE ÇİVİLERLE AYAĞINDAKİ KISALIK GİDERİLDİ

Operasyonu gerçekleştiren Farabi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Arazi ise hastanın kendilerine müracaat ettiğinde, sol bacağında ciddi bir kısalık, diz bölgesinde eğrilik ve ayağında fiziksel bozukluk olduğunu söyledi.

Hastanın yaşı ilerledikçe yürüme probleminin arttığını, sol ayağının sadece ayak parmaklarını yere basabildiğini dile getiren Arazi, "Hastamızın, ardışık ameliyatlarla bacağındaki kemikleri uzatabilme, dizindeki ve ayağındaki problemleri giderme kararı aldık. Yaptığımız ameliyatla ilk olarak bacağındaki şekil bozukluğunu düzelttik. Ardından tıbbi olarak kullandığımız çivi ve platinlerle dizin üstündeki ve dizin altındaki kemiği uzattık. Ardından topuk ve ayak bileğindeki bozukluk için de bir operasyon yaptık. Şu anda sağlığı iyi durumda." diye konuştu.

Arazi, bu tip hastaların ameliyat edilmemesi durumunda, kalça ve diz kemiklerinde bozulmalar oluşabileceğini, yürüyüş dengesi bozuk olacağından bel bölgesinde ciddi bir eğilme meydana gelebileceğini sözlerine ekledi.