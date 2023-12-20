Konyalı John Wick, yöresel şivesiyle Anadolu kültürünü anlatıyor Konya'da, Hollywood oyuncusu Keanu Reeves'in canlandırdığı "John Wick" karakterine benzerliğiyle dikkati çeken Ömer Aslan, yaşadığı kentin kültürünü, lezzetlerini ve değerlerini yöresel şivesiyle tanıtıyor.

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AA & Ensonhaber

Karaman'da 10 yıldır beden eğitimi öğretmenliği yapan ve Konya'lı 39 yaşındaki Ömer Aslan, 2021 yılında İstanbul'da John Wick karakterine benzerliğini fark etti.

Eminönü'nde insanların fotoğraf çektirmek istemesiyle dikkat çeken Aslan, bir film setinde İranlı bir yönetmenin ilgisini çekince konuyla ilgili internet araştırması yapmaya karar verdi.

"Konyalı John Wick" demeye başladılar

Keanu Reeves'e benzerliğini keşfeden Aslan, zaman içinde John Wick karakterinin stiline ve imajına bürünmeye başladı. Çevresindekiler, ona "Konyalı John Wick" demeye başladı.

Konya'nın ve Karaman'ın yanı sıra seyahat ettiği diğer şehirlerin kültürlerini ve değerlerini tanıtmak amacıyla yöresel şivesiyle videolar çeken Aslan, sosyal medyada da ilgi görüyor.

"John Wick'e Konyalı dublajı yapıldığını zannediyorlar"

Gördüğü ilgiden memnun olan Aslan, Konya şivesinden dolayı insanların kendisini yerli John Wick olarak tanıdığını söyledi.

İlginç tepkilerle karşılaştığını belirten Aslan,

İnsanlar genelde, 'Bu adam John Wick'e benziyor ama şive Konyalı. Dublaj mı yapıyorlar acaba?' diye yorumlar yapıyor. Yurt dışından, Kanada'dan, Belçika'dan, Almanya'dan ulaşanlar oluyor.

dedi.

Kendisini gerçekten John Wick sananlar da çıktığına değinen Aslan, şöyle konuştu:

Bir seferinde 'Ya abi dün senin filmini izledim. Çok harikasın. Fotoğraf çekilelim' diyen birisi olmuştu. Ben 'John Wick değilim, Konyalıyım' desem de inandırıp izah edemedim. Başıma böyle enteresan olaylar da geliyor. Genelde, Antalya'da, Alanya'da, Mevlana Müzesi'nde, İstanbul'da, Galata Kulesi taraflarında turistler İngilizce sesleniyor. Sadece, John Wick ve Keanu Reeves'i anlıyorum. 'Ben Türk'üm, Anadolulu, Konyalı John Wick'im' diyorum. Çok fazla fotoğraf çektirmek isteyen oluyor.

"Bizde 'g' harfinin ayrı bir yeri vardır"

Şivesinin çok ilgi gördüğünü ve John Wick karakteriyle birleşince farklı bir enerji ortaya çıkardığını vurgulayan Aslan, şunları kaydetti: