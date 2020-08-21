Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Kezban Gören'in, saksı ve içi saman dolu eski elbiselerden yaptığı hayali kahramanların yer aldığı bahçesi, görenleri hayran bırakıyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesi merkezindeki ailesinden kalma 650 metrekarelik bahçede eşi Mustafa Gören ile yaşayan 2 çocuk annesi Kezban Gören, daha önce sebze meyve yetiştirdiği yerde değişiklik yapmaya karar verdi.

İlkokuldan sonra ailesinin imkansızlıkları nedeniyle eğitiminin yarım kalmasına karşın okumaya düşkünlüğüyle bilinen Gören, hayatında iz bırakan olayları ve kişilikleri bahçesinde sergilemek istedi.

Konyalı Kezban hanımın 'hayal bahçesi'

HAYALLERİNİ BAHÇESİNE YANSITTI

Gören, elbise giydirdiği ve yüz ifadesi kondurduğu saksılı hayali kahramanları bahçesinde ziyaretçilerine ve misafirlerine tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyor.

Bahçeye gelenler; "bisikletten düşen çocuk", "balık tutan adam" ve "eşine evlenme teklifi eden genç" gibi 20'ye yakın karakteri görme fırsatı buluyor.

Sıra dışı bahçesinin kapılarını, gazetecilere açan Gören, bahçesinde zaman geçirmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

"BURADA HUZUR BULUYORUM"

Yaklaşık 6 yıldır bahçesinde konuklarını ağırlayan Gören, şunları söyledi:

"Bahçeye gelenler buraya farklı isimler veriyor. 'Kezban teyzenin hayal bahçesi' diyorlar. Burada huzur buluyorum. buradaki objeler hayal dünyamın eseri. Çocukluğumdan kalma kişilikler, okuduğum kitaplardaki karakterler yer alıyor."

"Arkadaşlarım elbiseleri getiriyor. Onların yer aldığı gruptan, 'balıkçı Hasan'ın pantolonu eskidi' diye yazıyorum. Her yıl elbiseleri değiştiriyorum. Açıkta güneşten ve yağmurdan eskiyor. Sonbaharda hepsini kaldırıyorum. 'Ölmezsem bana lazımsınız' diyerek, kaldırıyorum. Çok gelen oluyor. Fotoğraf çektirmek için gelenler sıklıkla geliyor. Gelin-damat çekimi için gelenler de var. Hepsinin ayrı bir hikayesi var."





"MİSAFİRLERİMİZ HAYRAN KALIYOR"

Mustafa Gören de eşinin sıra dışı hobisine destek verdiğini belirterek, "Sıra dışı objelerin hepsini kendisi yaptı. Misafirlerimiz hayranlıkla geziyor ve bunların hikayelerini dinlemeyi seviyorlar. Eşim anlatıyor. Gelenler çok ilginç ve güzel buluyor. Eşime bunları yaparken yardımcı oluyorum." diye konuştu.