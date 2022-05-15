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    Konyalılar yağmur duasına çıktı

    Karapınar ilçesinde yağışların yetersiz olması nedeniyle bölge halkı namaz kılıp, yağmur duası yaptı.
    • 15.05.2022 - 14:41
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    Konyalılar yağmur duasına çıktı

    Türkiye'nin en kurak gölgelerinden biri İç Anadolu Bölgesi..

    Konya'nın Karapınar ilçesi ise bölgenin en az yağış alan noktalarından biri.

    Bu kapsamda Karapınar'da halk kuraklığa karşı yağmur duasına çıktı.

    Dağ eteğinde namaz kılıp dua ettiler

    Üzecek Dağı eteklerinde buluşan bölge halkı, namaz kılıp yağmur duası okudu.

    Duanın ardından da etli pilav ikram edildi.

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