Konya'nın doğal güzelliklerinden Yerköprü Şelalesi Onlarca tarihi güzelliğe ev sahipliği yapan Konya'ya yaklaşık olarak 110 km uzaklıkta olan, doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğrafçıların uğrak noktası olan Yerköprü Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor.

AA

Konya özellikle manevi ortam arayan vatandaşların rotası arasında...

Mevlana Türbesi ile yıllık binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Konya, birçok tarihi ve doğal güzelliklere de ev sahipliği yapıyor.

Konya'nın Hadim ilçesindeki Yerköprü Şelalesi, el değmemiş doğası, kanyonu ve bitki örtüsüyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.

Yaklaşık 25 metre yükseklikten akan, doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da ev sahipliği yapıyor.

Öte yandan şelale bölgesinde yürüyüş parkuru ve piknik alanları da bulunuyor.

Merkezden 110 km uzaklıkta

Yerköprü Şelalesi, Konya şehir merkezine yaklaşık olarak 110 km. uzaklıkta bulunmakta.

Özel aracınız ile Konya-Karaman Yolu üzerinden ortalama 1,5 saat içerisinde ulaşım sağlayabilmeniz mümkündür.

Yerköprü Mağarası'nı da ziyaret edebilirsiniz

Suyun yarattığı doğal atmosfer, gelen ziyaretçileri büyüler nitelikte.

Ayrıca şelalenin çevresinde Göksu Vadisi’nde görülmeye değer Yerköprü Mağarası da bulunmaktadır.

Huzurlu ve sakin bir gün geçirmek isteyenlerin tercih ettiği noktalar arasında bulunan şelaler, özellikle doğa fotoğrafçılığı yapanların uğrak noktası.

Buraya gelmeden önce mutlaka yanınızda fotoğraf makinenizi getirmelisiniz.

Şelalenin muhteşem manzarası, gelen ziyaretçilerine kaçırılmaz fotoğraf kareleri çekme fırsatı sunmaktadır.