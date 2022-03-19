Konya'nın tarihi Sille Mahallesi, her mevsim turistlerin uğrak yeri olmaya başladı. 5 bin yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan mahalle, tarihi dokusuyla dikkatleri çekiyor.

Türkiye'nin birçok bölgesi tarihi güzellikleriyle dikkatleri çekiyor. Her mevsim farklı olan ve her bölgesinin gezilmesi gereken ülkemizde, Konya'nın Sille Mahallesi turistlere ev sahipliği yapıyor.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde zamanında farklı kültürlerin bir arada uyum içinde yaşadığı önemli bir mahalle olan Sille, turistleri tarihi dokusuyla meraklandırıyor.

5 bin yıllık bir geçmişe sahip olan Sille Mahallesi kısa bir süre önce yaşadığı değişim sayesinde, cazibe merkezi haline geldi.

SİLLE MAHALLESİ GÖZDE OLDU

Sille Barajı'na bağlanan derenin ıslah çalışmalarının ardından birbiri ardına açılan sosyal mekanlar ile tarihi mahalle, yerli ve yabancı turistlerin gezi rotasına girdi.

Mahalle, Karataş Cami, Aya Elena Kilisesi, Şeytan Köprüsü, Zaman Müzesi, hamamları ve daha birçok eseriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Konya'nın tarihi Sille Mahallesi turistlerin gözdesi oldu VİDEO

"KÜÇÜK BİR KAPADOKYA İZLENİMİ VERİYOR"

Tarihi mahallede doğup büyüyen Celalettin Bulut, üç kuşaktır Sille Mahallesi'nde yaşadıklarını, testi çömlek imalatıyla uğraştığını söyledi.

Mahallenin nüfus mübadelesinden önce Müslümanlar ve gayrimüslimlerin birlikte yaşadığı bir yer olduğunu aktaran Bulut, burada, farklı kültürden toplulukların yıllarca çok iyi ilişkiler sürdürdüğünü dile getirdi.

Mahallede kiliseler ve camiler bulunduğunu aktaran Bulut, şöyle konuştu:

"Milattan sonra 327 yılında yapılmış bir Aya Elena Kilisesi var. Sille Aya Elena Kilisesi restorasyon çalışmalarının ardından yapılan dış cephe sağlıklaştırma çalışmaları ve dere ıslahıyla turizme kazandırıldı. Burası gerçekten gezilip görülmesi gereken bir mekan haline geldi.

Buraya yapılacak tanıtımla yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak geleceğine inanıyoruz. Kışın burası bir ayrı güzel. Özellikle mağaralarının bulunması nedeniyle yabancı turistler, buranın küçük bir Kapadokya izlenimi verdiğini söylüyor. Kışın yoğunluk azalıyor. Tarihi evler ve mekanlar gezilip fotoğrafçılık açısından değerlendirilebilir diye düşünüyorum."





"ŞEHİR MERKEZİNE GÖRE HAVA DAHA TEMİZ"

Ziyaretçilerden İbrahim Duran, 5 bin yıllık tarihiyle çok değerli gördüğü mahalleye sık sık uğradığını söyledi.

Sille'nin tarihi ve turistik özelliğiyle çok özel bir mekan olduğuna dikkati çeken Duran, "Kiliseler, zaman müzesi ve mağaralar gibi gezilip görülebilecek yerler çok. Ayrıca burası şehir merkezine göre havasının daha temiz olmasıyla da bizi çekiyor.

Burada yenileme çalışmalarının tarihi dokuyu koruyarak yapılmış olması turistler için ayrıca önemli." dedi.