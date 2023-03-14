Konya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu Beyşehir, Hüyük, Derbent ve Derebucak ilçelerinin de bulunduğu bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu.

Konya'da kar sebebiyle ilçeler beyaz örtüyle kaplandı, yerleşim merkezleri beyaza büründü.

Kar yağışı etkisini en fazla yüksek kesimler ile dağlık alanlarda gösterdi.

Meteoroloji verilerine göre, yağışın ardından Konya’da en fazla kar yağışının olduğu merkez Derbent İlçesi sınırlarındaki Aladağ oldu.

Kar kalınlığı 54 santime ulaştı

Aynı zamanda Konya’nın kayak merkezi olarak da tanınan Aladağ’da kar yüksekliği 54 santime ulaştı.

Konya, Isparta ve Antalya il sınırları içerisinde yer alan Beyşehir ilçesinin simgesi olan Anamas Dağı’nın Dedegül zirvesinde ise yağan karın ardından yapılan ölçümlerde kar yüksekliğinin 25 santime ulaştığı tespit edildi.

Yaylalara da kar düştü

Konya’da meteorolojik verilere göre Beyşehir ve Bozkır Sorkun Yaylası’nda kar yüksekliği 5 santim olarak ölçüldü.

Hadim Dedemli Dolhanlar’da kar yüksekliği 2, Cihanbeyli Turan Köyü ile Karapınar Sazlıpınar köyünde ise 1’er santim olarak ölçüldü.