Sonbahardan kışa geçişte 2 bin 400 rakımlı dağda renk cümbüşü oluşturan ağaçlar farklı bir güzelliğe büründü.

Bayburt - Erzurum karayolu üzeri Kop Dağı mevkiinde, dağlar başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerdeki doğal güzellikler seyrine doyumsuz manzara sunuyor.

SONBAHAR GÜZELLİĞİ

İlkbaharda yemyeşil görüntüsüyle bölgeye ayrı renk katan farklı türdeki ağaçların yaprakları, sonbaharın gelmesiyle sararıp dökülmeye başladı.

Sarı, kırmızı, mor ve yeşil renklere dönüşen ağaçlar, göz alıcı güzellikleriyle görenleri mest ediyor. Renk cümbüşüne dönen ve tabloyu andıran dağlardaki ağaçlar; doğaya ayrı renk katıyor, sürücülerin de ilgisini çekiyor.

Kop Dağı'nda sonbahar ViDEO

"HER AĞAÇ AYRI BİR RENK"

Dağları izlerken keyif aldıklarını dile getiren vatandaşlar, "Buralar gezip görülecek yerler. Sonbaharda yapraklar sararmaya başladı ve her ağaç ayrı bir renk aldı." dedi.