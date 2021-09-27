Euro
10.4271
-0.06%
Dolar
8.891
0.28%
Altın
501.76
0.54%
Borsa
1.385
0%
Bitcoin
391.821
3.97%
EXEN Coin
21.83
-0.54%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Kop Dağı'nda sonbahar

    Sonbahardan kışa geçişte 2 bin 400 rakımlı dağda renk cümbüşü oluşturan ağaçlar farklı bir güzelliğe büründü.
    • İHA
    • 27.09.2021 - 08:44
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 09:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kop Dağı'nda sonbahar

    Bayburt - Erzurum karayolu üzeri Kop Dağı mevkiinde, dağlar başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerdeki doğal güzellikler seyrine doyumsuz manzara sunuyor.

    SONBAHAR GÜZELLİĞİ

    İlkbaharda yemyeşil görüntüsüyle bölgeye ayrı renk katan farklı türdeki ağaçların yaprakları, sonbaharın gelmesiyle sararıp dökülmeye başladı.

    Sarı, kırmızı, mor ve yeşil renklere dönüşen ağaçlar, göz alıcı güzellikleriyle görenleri mest ediyor. Renk cümbüşüne dönen ve tabloyu andıran dağlardaki ağaçlar; doğaya ayrı renk katıyor, sürücülerin de ilgisini çekiyor.

    Kop Dağı'nda sonbahar ViDEO

    "HER AĞAÇ AYRI BİR RENK"

    Dağları izlerken keyif aldıklarını dile getiren vatandaşlar, "Buralar gezip görülecek yerler. Sonbaharda yapraklar sararmaya başladı ve her ağaç ayrı bir renk aldı." dedi.

    Kop Dağı nda sonbahar #1

    Kop Dağı nda sonbahar #2

    Kop Dağı nda sonbahar #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir