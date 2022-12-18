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Köpeğin sakatlanma rolü kayda alındı
Vatandaşın elindeki ekmeği alana kadar üç ayağı ile tökezleyerek sakat taklidi yapan köpek, yemeğine ulaşınca dört ayağı ile koşmaya başladı.
- Haber Merkezi
- 18.12.2022 - 12:37
- Güncelleme : 18.12.2022 - 13:29
Başıboş sokak köpekleri, türlü dehşetleri ile gündeme geliyor.
Sokak köpekleri ile ilgili bu kez akıllara durgunluk veren görüntüler ortaya çıktı.
Bir sosyal medya kullanıcısı, köpeğin oyununu kayda aldı.
Sakat taklidi yaptı
Köpek, vatandaşın elindeki ekmeği görünce, sakat taklidi yapmaya başladı.
Tökezleyerek ekmeğe ulaşan köpek, ardından dört ayağı ile ilerlemeye başladı.
Yaşanan anları kayda alan kullanıcı, paylaşımına "Bu zaman ki hayvanlar bile sahtekar" notunu düştü.
İşte o anlar...
Köpeğin sakatlanma rolü kayda alındı VİDEO