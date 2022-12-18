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Köpeğin sakatlanma rolü kayda alındı

Köpeğin sakatlanma rolü kayda alındı

Vatandaşın elindeki ekmeği alana kadar üç ayağı ile tökezleyerek sakat taklidi yapan köpek, yemeğine ulaşınca dört ayağı ile koşmaya başladı.