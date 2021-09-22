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- Köprü geçiş fiyatları 2021: Köprü geçiş ücretleri ne kadar?
Köprü geçiş fiyatları 2021: Köprü geçiş ücretleri ne kadar?
- Haber Merkezi
- 22.09.2021 - 18:34
Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konuların başında köprü geçiş ücretleri yer alıyor.
Her yıl değişen köprü geçiş ücretleri hakkında bilgi almak isteyenler, arama motorlarında ''Köprü geçiş ücretleri ne kadar?'' sorusuna yanıt arıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 2021 yılında geçerli olan yeni geçiş ücretlerini yıl başında internet sitesi üzerinden paylaşmıştı.
Peki köprü geçiş ücretleri ne kadar? İşte 2021 köprü geçiş fiyatları...
2021 KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?
Köprü ücretleri listesindeki 3. sınıf araçlar; aks sayısı 3 olan otobüsleri, 4. sınıf araçlar; aks sayısı 4 ve 5 olan tırları, 5. sınıf araçlar; aks sayısı 6 ve üstü olan kamyon gibi araçları, otomobiller 1. sınıf, hafif ticari araçlar ise 2. sınıf olarak biliniyor.
1. Köprü - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 2021
- Otomobiller 13,25 TL
- Hafif ticari araçlar 17,00 TL
- Motosikletler 5,25 TL
2. Köprü - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Geçiş Ücretleri 2021
- Otomobiller 13,25 TL
- Hafif ticari araçlar 17,00 TL
- Motosikletler 5,25 TL
Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri 2021
- Otomobiller 147,50 TL
- Hafif ticari araçlar 236,00 TL
- Motosiklet 103,00 TL
- 3.sınıf araçlar 280,00 TL
- 4.sınıf araçlar 371,50 TL
- 5.sınıf araçlar 468,50 TL
3. Köprü - Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücretleri 2021
- Otomobiller 27,50 TL
- Hafif ticari araçlar 36,50 TL
- Motosiklet 19,90 TL
- 3.sınıf araçlar 67,50 TL
- 4.sınıf araçlar 171,50 TL
- 5.sınıf araçlar 213,50 TL
Avrasya Tüneli Geçiş Ücreti 2021
- Otomobil / Kamyonet 46 TL
- Minibüs 69 TL
Avrasya Tüneli'nden Geçmesi Yasaklı Araçlar
- Bisiklet
- Motosiklet
- Otobüs
- Kamyon
- Tır
- Çekici Araç
- İkiden fazla aksı olan araçlar
- 5000 kg ağırlık sınırını aşan araçlar
- Tehlikeli madde taşıyan araçlar
- 2,8 metre yükseklik sınırını aşan araçlar
- Yük taşımacılığında kullanılan N2, N3, O1, O2, O3, O4 cinsi taşıtlar.
1915 Çanakkale Köprüsü
Otomobil geçiş ücreti 15 euro(yaklaşık 152 TL)