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Köprü geçiş fiyatları 2021: Köprü geçiş ücretleri ne kadar?

Köprü geçiş fiyatları 2021: Köprü geçiş ücretleri ne kadar?

Son zamanlarda vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konulardan biri de köprü geçiş ücretleri oldu. Peki 2021 yılında köprü geçiş ücretleri ne kadar? İşte 2021 köprü geçiş fiyatları...