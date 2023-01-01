Köprü ve otoyollara zam yapıldı mı? Resmi açıklama geldi!

Köprü ve otoyollara zam yapıldı mı? Resmi açıklama geldi!

Yeni yıla girilmesinin ardından, köprü ve otoyollara zam yapıldığına yönelik haberler gündeme geldi. Resmi açıklama ise Twitter üzerinden yayınlandı. Peki, Köprü ve otoyollara zam yapıldı mı?

2023 yılının ilk sabahına uyanmamızın ardından, zam haberleri de peş peşe gelmeye başladı.

Özellikle her sene otoyol ve köprülere yapılan zamlar gündeme geliyor. Bu sene yine beklenildiği gibi, bu zamlar gündeme getirildi.

Vatandaşlar da köprü ve otoyol ücretlerine zam gelip gelmediğini merak ediyor ve bu konuda araştırma yapıyor.

Bu kapsamda da, "Köprü ve otoyollara zam yapıldı mı?" sorusu gündemdeki yerini almış oldu.

Peki, Köprü ve otoyollara zam yapıldı mı? İşte yanıtı...

Köprü ve otoyollara zam yapıldı mı?

2023'e girmemizle birlikte Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 123 oranında zam yapıldığı iddia edildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.

Karayolları Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada "İşlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret (YID) olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır.

Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Kamuoyuna duyurulur." dedi.