Köprü ve tünel geçiş ücreti ne kadar oldu 2022? 15 Temmuz, FSM, Avrasya Tüneli geçiş ücreti...

Köprü ve tünel geçiş ücreti ne kadar oldu 2022? 15 Temmuz, FSM, Avrasya Tüneli geçiş ücreti...

Yeni yılla birlikte otoyol, Boğaz Köprüleri ve Avrasya Tüneli geçiş ücretleri yeniden düzenlendi. Peki 2022 köprü ve tünel geçiş ücreti ne kadar oldu? İşte 15 Temmuz, FSM, Avrasya Tüneli geçiş ücreti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, otoyol, Boğaz köprüleri ve Avrasya Tüneli geçiş ücretleri, günün ilk saatinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

Düzenlemede bakım-işletme maliyetlerindeki artışlar ile işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışların göz önüne alındığı belirtildi.

Yeni yılla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirildi.

Peki 2022 köprü, otoyol ve tünel geçiş ücreti ne kadar oldu? İşte 2022 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM, Avrasya Tüneli geçiş ücretleri…

2022 KÖPRÜ, OTOYOL VE TÜNEL GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

2022 yılında geçerli olacak köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretleri belli oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

''Otoyol, Boğaz Köprüleri ve Avrasya Tüneli geçiş ücretleri, 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Daha ekonomik, güvenli ve daha kısa sürede ulaşım imkânı sağlayan erişme kontrollü otoyolların, Boğaz Köprülerinin ve Avrasya Tüneli'nin servis sürelerinin uzatılması ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunulması amacıyla yapılan düzenlemede bakım-işletme maliyetlerindeki artışlar ile işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar göz önüne alınmıştır.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir. Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlenmiştir.

Araç sınıflarına göre Boğaz Köprüleri geçiş ücret tarifesi ekte verilmiş olup, otoyollardaki geçiş ücret tarifelerini içeren bilgiler ise uygulama tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesi www.kgm.gov.tr adresinde yol kullanıcılarının ve ilgililerin hizmetine sunulacaktır.

Avrasya Tüneli'nde otomobil geçiş ücreti, 05.00-24.00 saatleri arasında tek yönde 53 TL, 00.00-05.00 saatleri arasında ise yüzde 50 indirimli olarak 26,50 TL olarak belirlenmiştir.''