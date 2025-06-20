Kore şehidinin künyesi, 74 yıl sonra ailesine teslim edildi

Kore Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Harekatta Ölenlerin Kurtarılması ve Kimliklerinin Tespiti Ajansı (MAKRI), 17 Nisan 1951'de Kore Savaşı’nda şehit düşen Piyade Er Mehmet Çağlar’a ait künyeye ulaştı.

Kayıp askerlerin izini süren MAKRI yetkilileri, Milli Savunma Bakanlığı aracılığıyla Mehmet Çağlar’ın ailesine ulaştı. Şehidin yakınlarının Mersin’in Mut ilçesinde yaşadığı tespit edildi. Bunun üzerine Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı’nın desteğiyle Koreli askeri heyet, Mut’a giderek aileyle bir araya geldi.

Heyet, Mut Muharip Gaziler Derneği şubesinde Çağlar Ailesi'yle buluştu. Ziyarette Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal da yer aldı. Yapılan görüşmede, şehit Mehmet Çağlar’ın künyesi, 74 yıl sonra yeğeni Emine Çetin’e takdim edildi. Ayrıca, Kore Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan bir "şeref madalyası" da aileye sunuldu.

"ŞEHİDİMİZİN BİR FOTOĞRAFI BİLE YOKTU"

Şehidin ailesi, yıllar sonra gelen bu anlamlı emanetle duygu dolu anlar yaşadı. Mehmet Çağlar’a ait hiçbir fotoğraf bulunmaması, künyenin ve şeref madalyasının daha da kıymetli hale gelmesine neden oldu. Aile, buruk bir sevinçle şehitlerinin hatırasına kavuşmanın gururunu yaşadı.

"KORE İLE TÜRKİYE'NİN KARDEŞLİĞİ KALICIDIR"

MAKRI yetkilisi Keun-won Lee, Türkiye'nin Kore Savaşı'ndaki fedakârlıklarını unutmadıklarını belirtti. Türk askerlerine minnet duyduklarını ifade eden Lee, şunları söyledi:

Mehmet Çağlar’a ait künyeyi bulduk ve ailesine teslim etmek üzere Türkiye’ye geldik. Naaşı hâlâ Kore’de, şehitliğimizde bulunuyor. Şehitlerin kaybolan eşyalarını bularak vatanlarına ulaştırmak bizim için büyük bir onur. 75 yıl önce Kore’de savaş vardı, bugün barış ve gelişmişlik varsa bunda Türk askerlerinin payı büyük. Türkiye’nin desteğini asla unutmadık. Kore ile Türkiye arasındaki dostluk sonsuza dek sürecek.

"ŞEHİDİMİZİ KORE'YE EMANET EDİYORUZ"

Şehidin yeğeni İsmail Çağlar, yıllar sonra gelen bu emanetin aile için çok büyük anlam taşıdığını belirterek şunları söyledi:

Korelilere minnettarız. Sanki şehidimiz kapıdan içeri girmiş gibi sevindik. Onunla gurur duyuyoruz. Askerliğimi Çanakkale’de yaptım, orada da yabancı şehitler var. Atatürk’ün dediği gibi ‘Şehitleriniz bize emanettir.’ Biz de şehidimizi Kore’ye emanet ediyoruz. Mezarı orada, ruhu şad olsun.

Dayısına ait künyeyi teslim alan Emine Çetin ise yaşadıkları duygusal anları dile getirerek, “Dayımın hatırasını gözümüz gibi saklayacağız. Bu gurur, bizim için çok kıymetli.” dedi.