Korkan çocuklara okunacak en etkili dua!

Rüyasında korkan ya da gördüğü bir şeyden etkilenen çocuklar için, "Korkan çocuklar için hangi dua okunur?" sorusu gündeme getirildi. Peki, Korkan çocuklar için hangi dua okunur?

Dualar bizi kötülüklerden korur ve içimizi ferahlatmamız için destek olur.Bildiğiniz duaları her an ve her yerde okuyabilirsiniz.

Yaşadığınız her durum için bir dua vardır ancak bu duaları bilmiyorsanız, bildiklerinizi de okuyabilirsiniz.

Özellikle çocuğunuzu korumak için okuyabileceğiniz binbir dua var. Çocuğunuz korktuysa, aşağıda yer alan dualarla onu rahatlatabilirsiniz.

Genelde çocuklar kötü rüya görünce ya da kötü bir durumla karşılaşınca, uzun süre etkisinden çıkamazlar.

Onları rahatlatmak için duanın iyileştirici gücüne inanıp, sabah ve akşam okuyabilirsiniz.

Sabah ve akşam tehlikelerden korunmak için korkan bir kimse şu duayı okumalıdır:

HADİS-İ ŞERİF/ " 'Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil ardi ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim.' duasını sabah üç kere okuyana, akşama kadar; akşam okuyana da, sabaha kadar hiç bela gelmez." (İbni Mace)

Allahümme bihürmeti isa ve bihürmeti Musa ve bi hürmeti İbrahimel-halili neccinii min şerri má raeytü filmenámi birahmetike Ya Erhamerrahimin.

MANASI:

"Ey benim Allahım! Hz. İsa hürmetine, Hz. Musa hürmetine, Halilin olan Hz.İbrahim hürmetine, Rahmetin ile Rüyamda görmüş olduğum şeyin şerrinden beni kurtar. Ey merhametlilerin en merhametlisi ."