Korona aşısında umut olan Uğur Şahin'le hemşehrileri gurur duyuyor

İskenderun'da Uğur Şahin'in komşuları, aşıyla ilgili gelişmeyi sevinçle karşıladıklarını söyledi. Doğduğu eve tekrar gelmesi için Şahin'e çağrı yapıldı.

Koronavirüse karşı geliştirilen ve yüzde 90 başarılı olduğu belirtilen aşıyı üreten Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Profesör Uğur Şahin'in çalışmaları, memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesindeki hemşehrilerince sevinçle karşılandı.

SEVİNÇLE KARŞILANDI

Şahin Ailesi'nin Kurtuluş Mahallesi'ndeki komşusu Sami Uygur (81), bilim insanı Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin geliştirdiği aşının dünyada olduğu gibi Türkiye'de de herkese sevinç yaşattığını söyledi.

MADDİ İMKANSIZLIKLAR NEDENİYLE ALMANYA'YA GİTTİLER

Uğur Şahin ve ailesiyle 4 yaşına kadar aynı mahallede komşu olduklarını anlatan Uygur, ailenin maddi imkansızlıklar nedeniyle önce Niğde'ye sonra da Almanya'ya gittiğini belirtti.

"DOĞDUĞU EVE TEKRAR GELMESİNİ İSTİYORUZ"

Uygur, "Uğur Şahin'in yapmış olduğu çalışmalardan gurur duyuyoruz. Doğduğu eve ve büyüdüğü mahalleye tekrar gelmesini, bizi ziyaret etmesini istiyoruz." diye konuştu.

İskenderunlu Münir Dik de hemşehrisi Uğur Şahin'in çalışmalarının kendilerini gururlandırdığını belirterek, üretilen aşının koronavirüse çare olmasını temenni ettiklerini dile getirdi.