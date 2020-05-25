Korona izninde dostunu görmeye gitti

Karadenizli iki dostun buluşması duygulandırırken, bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı için uygulamaya konulan 4 günlük sokağa çıkma yasağında 3'üncü güne girildi.

Bayramın ilk günü ise saat 14.00 ile 20.00 arasında 65 yaş ve üzerine izin verildi.

Yaşlılar, bugünü kendi yaşıtlarıyla bayramlaşarak geçirdi.

İZİNDE İLK İŞİ DOSTUNU GÖRMEK OLDU

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde yaşayan Hacı Hasan Baş, 65 yaş ve üzeri için sokağa çıkma serbestisi olduğu anda arkadaşı Temel Kurt’u görmek istedi. Ancak Hasan Baş, hazırlanıp dışarı çıktığı anda yağmurdan dolayı geri döndü.

Korona günlerinde ayrı kaldığı dostunu ziyarete giden amca duygulandırdı İZLE

TORUNU KAVUŞTURDU

Bunu gören torunu Osman Baş, “Dede hayırdır nereden geliyorsun?” diye sorunca Hasan Baş, “Oğlum Temel ağayı görmek istedim, yağmurdan gidemedim.” diye cevap verdi. Dedesinin durumuna üzülen torunu da hemen onu alıp, arkadaşı Temel Kurt'a götürdü.

Ömürlük dostların buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

KORONADAN DOLAYI SARILAMADI

Temel Kurt, arkadaşını görünce yerinden kalkıp sarılmak istedi ancak Hacı Hasan Baş, maskesiz olması nedeniyle buna izin vermedi. İki eski arkadaş sosyal mesafe kurallarına uyarak, bayramlaştı.