Korona tedavisi gören yaşlı erkekler, plazma bağışı için en güçlü aday

Korona tedavisi gören yaşlı erkekler, plazma bağışı için en güçlü aday

Araştırma kapsamında koronavirüsten kurtulan 126 kişi incelendi. Hastaneye kaldırılanların antikorlarının daha yüksek seviyede olduğu kaydedildi.

ABD'de koronavirüsle ilgili bir araştırma yapıldı.

Johns Hopkins Bloomberg Kamu Sağlığı Okulu'nda görevli uzmanların liderliğinde yapılan araştırmanın sonuçları, "Journal of Clinical Investigation" dergisinde yayınlandı.

126 KİŞİ İNCELENDİ

Araştırma çerçevesinde koronavirüse yakalanıp iyileşmiş 126 kişinin antikor seviyeleri incelendi.

PLAZMA BAĞIŞINDA EN GÜÇLÜ ADAYLAR YAŞLI ERKEKLER

Hastanede tedavi görmüş yaşlı erkeklerin, koronavirüs hastalarının tedavisinde plazma bağışı için en güçlü adaylar olduğu tespit edildi.

Uzmanların bulguları, koronavirüsün hücreden hücreye enfeksiyonunu etkisiz hale getirmeyi amaçlayan hücre kültürlerinde plazmanın etkinliğini ve koronavirüsün sivri uçlu proteiniyle bağlantılı antikorların seviyesini ölçen çeşitli testlerle elde ettiği kaydedildi.

HASTANEYE KALDIRILANLARIN ANTİKORLARI DAHA YÜKSEK SEVİYEDE

Bu çalışma yine daha önceki araştırmalar gibi deneklerin antikor seviyeleri ve koronavirüsü etkisiz hale getirme potansiyelinin çeşitlilik gösterdiğini, hastaneye kaldırılanların antikorlarının ortalama olarak daha yüksek seviyede ve etkin olduğunu ortaya koydu.