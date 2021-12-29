Koronadan bahsettiği iddia edilen Duhan Suresi 11. ayeti

Duhan suresi 11. ayet Türkçe meali ve Kuran'da Covid-19 ile ilgili ayet var mı soruları binlerce kişinin merak konusu olarak gündeme geldi. Peki Duhan suresi 11. ayet Türkçe meali nedir?

Duhan Suresi içinde koronavirüs ile ilgili ayetler bulunduğu ileri sürüldü.

Sosyal medyada dile getirilen iddiada, Duhan Suresi'nin 10-16 arasındaki ayetlerde covid-19 virüsünden bahsedildiğine işaret edildi.

Adını 'duman' anlamına gelen 'duhan'dan alan sure, koronavirüs salgınını önceden bildirip bildirmediği vatandaşların merak konusu haline geldi.

Bu kapsamda Duhan Suresi 11. ayet nedir, anlamı nedir gibi sorular araştırılmaya başlandı. Peki Kur'an-ı Kerim'de koronavirüsten bahsediliyor mu? Duhan Suresi 11. ayeti nedir? İşte ayrıntılar...

DUHAN NE DEMEK?

Arapça dilinde 'tütmek, dumanı çıkmak' manasındaki 'dahn' kökünden isim olan 'duhan', 'duman' anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de iki ayette yer alan kelime (Fussılet 41/11; ed-Duhân 44/10) 44. sure olan Duhan Suresi'nin de adını teşkil ediyor. Duhan, Kur'an-ı Kerim'de geçtiği her iki ayette de 'duman' anlamında kullanılıyor.

DUHAN SURESİ VE KORONAVİRÜS

Duhan Suresi'nde; ayetlerin indirilişi, müşriklerin dönemdeki tutumu, firavun ve kavminin başına gelenler, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in yalanlanması sonucu olanlar dolayısıyla iyilerin ve kötülerin karşılaşacağı durumlar anlatılıyor.

Kuran'da koronavirüs ile ilgili ayetlerin olduğunun söylenmesi sonrası 11 rakamı ile ilgili şaşırtan detaylar gündeme geldi. 11 rakamı, koronavirüs için kilit olayların tarihi olarak biliniyor.

Örneğin Covid-19 salgınının ilk başladığı Wuhan şehrinin nüfusu 11 milyon.

Covid-19 virüsünün tam genom diziliminin ilk kez açıklanıp GenBank'a yüklenme tarihi 11 Ocak 2020.

Dünya Sağlık Örgütü yeni hastalığının resmi adını Covid-19 olarak 11 Şubat 2020 tarihinde açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü dünya çapında Covid-19 pandemisini 11 Mart 2020'de ilan etti.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 11 Mart 2020'de tespit edildi.

Bunun gibi 11 rakamının bulunduğu tarihler koronavirüs için çok önemli tarihler olarak biliniyor.

Duhan Suresi 11. Ayet: Yağşen nas haza azabün eliym

Anlamı: Bütün insanları her yönden saracak bir duman! Bu, gerçekten can yakıcı bir azaptır.

Kuran-ı Kerim, iyi ve kötü birçok şeyin habercisidir. Ancak kesin olarak Duhan Suresi'sinde koronavirüsten bahsedilmiştir denilemez.