Salgının ardından evlenecek çiftler, kapalı alanlardan çok açık hava düğünlerini tercih ediyor.

Tedbir kapsamında kapatılan düğün salonları, 1 Temmuz itibarıyla açılacak.

Düğün salonlarının açılacağına dair yapılan duyurunun ardından salonların randevu listeleri hızla dolmaya başladı.

Salgın nedeniyle tedirgin olan bazı çiftler sade bir nikah yaparken, bazı çiftler de açık alanlarda sevdikleriyle bir arada olmayı tercih ediyor.

HALAY HORON YOK...

Geçen seneye göre kıyaslama yapıldığında talepte artış olduğunu belirten düğün salonu işletmecisi Ayşegül Uzun, düğün salonlarında dikkat edilecek kurallara da değindi. Masaların sosyal mesafe kurallarına göre ayarlandığını dile getiren Uzun, "Suni havalandırmaya izin olmadığı için doğal hava sirkülasyonu sağlanacak. Müzik akışında halay ve horon olmayacak. Organizasyonlarda çiftetelli ve harmandalı gibi karşılıklı gerçekleştirilen oyunlar tercih edilecek." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs ile beraber açık hava düğünlerine yoğun ilgi - VİDEO







MAALİYETİ 10 BİN İLE 30 BİN LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Açık havadaki düğünlerin daha çok rağbet gördüğünü söyleyen Uzun, açık havada düğün yapmanın maaliyetinin bölgeye göre değiştinin de altını çizerek, "İstanbul’da kır düğünü yapmak isteyenler; 10 bin liradan 30 bin liraya ulaşan fiyatlarda düğününü yapabiliyor. Bu fiyatlar alanın konumuna ve düğünün içeriğine göre değişiyor. Pandemi döneminde davet mekanları çok güzel indirim ve kampanyalar yapıyorlar. Çiftler, hayallerindeki düğüne ulaşabilecek. Eskiden 100 kişiden 50’si kır düğünü yapmak isterken, şimdi ise 100 kişiden 70’i tercih ediyor diyebiliriz." ifadelerini kullandı.