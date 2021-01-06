Koronavirüs ile mücadele eden kadın, annesinin ölümünü izledi

Koronavirüs ile mücadele eden kadın, annesinin ölümünü izledi

Kızlarıyla konuşabilmek için ölümünü hızlandıracağını bilmesine rağmen oksijen maskesini çıkaran kadının ölümü, ülkede önce ailesini sonra da hastalıktan etkilenen herkesi çok üzdü.

Maria Rico ve kızı Anabel Sharma aynı gün hastaneye yatırıldı.

Her ikisi de koronavirüse yakalandıktan sonra yanındaki hastane yatağında annesinin ölümünü izleyen bir kadın, önlemlere uyulması çağrısında bulundu.

YALNIZ ÖLMEDİĞİ İÇİN MUTLU

İngiltere'nin Leicestershire bölgesinde yaşayan 76 yaşındaki Maria Rico, ölümünü hızlandıracağını bilmesine karşın, iki kızıyla son kez konuşabilmek için oksijen maskesini çıkarttı.

O anı "çok üzücü" diye tanımlayan Anabel Sharma ise yine de annesinin yalnız ölmemesinden memnun olduğunu söyledi.

Sharma, virüs konusunda farkındalığı artırmak için annesiyle son fotoğraflarını yayımlamaya karar verdi.

“BEŞ DAKİKA KONUŞABİLDİ”

BBC Türkçe’de yer alan habere göre 49 yaşındaki Sharma, annesinin maskenin çıkartılmasından yarım saat kadar sonra son nefesini verdiğini belirterek "Annem maskeyi çıkartmalarını istedi. Onlar da, 'Çıkarttığımızda bu sonun olacak. Çok fazla vaktin kalmayacak' dediler. Annem ise 'Evet, biliyorum ama yeterince yaşadım' diye yanıtladı. Beş dakika kadar konuşabildi, daha sonra bilincini kaybetti. Bize ölmekten korkmadığını, hazır olduğunu söyledi. Evde çocuklarım olduğu için, benim sıkı mücadele etmem gerektiğini söyledi." diye konuştu.

"SON NEFESİNİ VERENE KADAR ELİNİ TUTTUK"

Maria Rico, kızı, damadı ve üç torunuyla yaşıyordu.

Sharma'nın kız kardeşi Susana'nın da, koruyucu giysilerle yanlarında olmalarına izin verildi.

Susana "Son nefesini verene kadar elini tuttuk. Onunla birlikte olabilmemiz ve annemize biraz olsun huzur verebildiğimizi bilmek bana kendimi iyi hissettiriyor." şeklinde konuştu.

VİRÜSÜ OKULDAN EVE GETİRDİ

Rico, kızı Sharma, eşi ve oğulları 10 yaşındaki Noah, 12 yaşındaki Isaac ve 22 yaşındaki Jacob ile aynı evde yaşıyordu.

Sharma, oğullarından birinin virüsü okulda kaptığını ve "korkutucu" bir hızla tüm aileye bulaştığını anlattı. Sharma ayrıca "Tüm insanlardan kurallara uymalarını ve başkalarını da düşünmelerini istiyorum." dedi.

CENAZESİNİ İNTERNETTEN İZLEDİ

Sharma ve annesi, aynı gün Leicester kentindeki bir hastaneye yatırıldı ve Rico 1 Kasım'da hayatını kaybetti. Hâlâ hastanede olan Sharma, annesinin cenazesini internetten izledi.

Akciğerleri virüsten hasar aldığı için evde oksijen tedavisine devam eden Sharma "Ne olacağını, iyileşemeyeceğini çok iyi biliyordu ve tedavilerden bıkmıştı." dedi.

Sharma ayrca annesini "mükemmel bir büyükanne" ve "çok çok kararlı" bir kadın diye tanımladı.