Koronavirüs süreci VIP yatlara ilgiyi arttırdı

Kalabalık tatil yerlerinden ziyade insanlardan uzakta tatil yapmayı tercih edenler, yatlara büyük ilgi duyuyor.

Antalya'da, ailelere yönelik VIP yat turları ve tatil seçeneklerinin turizm acenteleri tarafından satışa çıkarılmasıyla günlüğü 7 ile 8 bin TL arasında değişen fiyatlarda kiralanan yatlar, Akdeniz'e açılıyor.

Salgının ardından yeni normal hayata geçiş sürecinin tatil sezonuna gelmesiyle kalabalık yerlerden uzak durmak isteyen aileler ve arkadaş gruplarından kimi günlük kimi ise haftalık VIP yat kiralıyor.

Güvenli liman olarak seçilen açık denizlerde yat kaptanı ve ekibi tarafından karşılanan misafirler, çeşitli kontrollerden sonra yata alınıyor.

SOSYAL MESAFELİ GÜNEŞ BANYOSU

Sınırlı sosyal mesafeye sebep olan iç kabinlerde maske takılmasına yönelik uyarılan misafirlere, güneş banyosu sırasında yeterli sosyal mesafenin sağlanması şartıyla bronzlaşma imkanı sunuluyor.

HER ŞEY ÖZENLE DÜZENLENDİ

Personelin tamamının maskeli ve eldivenli sunum yaptığı yatlarda kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerini yemek de misafirleri korkutmuyor. Her bir yanında dezenfektan bulundurulan yatların içerisinde tek kullanımlık havlular ve bardaklar tercih ediliyor.

"İÇİ VE DIŞI SON DERECE GÜVENLİ"

Koronavirüs önlemli yeni tatil sistemine yönelik konuşan Kamil Kamiloğlu, "Ateş ölçümü yapılmadan kimse yata binemiyor. Aynı zamanda yatın içinde sürekli çalışan dezenfektan ünitelerimiz var. Yatın içi dışı son derece güvenli. İnsanlar gönül rahatlığıyla gelip tura çıkabilir." diye konuştu.

1 TEMMUZ'A KİLİTLENDİLER

Aynı bölgede VIP turistlere tatil hizmeti sunan Yusuf Mutlu ise otel, acente ve sektör olarak 2020 tatil sezonuna hazır olduklarını belirterek, 1 Temmuz tarihine kilitlendiklerini söyledi.

"ÖNLEMLER ÇOK İYİ"

Kız arkadaşları ile birlikte koronavirüs döneminin ilk tatilini yaptıklarını belirten Rus turist Melissa Sladkikh, "Önlemleri çok iyi almışlar. Eğleniyoruz ve yazın keyfini çıkartıyoruz. Herkese tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gizem Çelik ise "Sosyal hayatta da çok yakın arkadaşız. Yasaklar ortadan kalktıktan sonra kalabalık yerlere gidip dinlenmek yerine yat turuna çıkmayı tercih ettik. Önlemler beni çok mutlu etti." cümlelerini kullandı.



BİR NEBZE DE OLSA UNUTUYORLAR

VIP yat turuna katılanlardan Berna Özbek, koronavirüs salgınını bir nebze de olsa unutmanın ve arkadaşlarıyla güzel zaman geçirmenin tadını çıkardığını kaydetti.