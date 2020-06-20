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    Koronavirüs süreci VIP yatlara ilgiyi arttırdı

    Kalabalık tatil yerlerinden ziyade insanlardan uzakta tatil yapmayı tercih edenler, yatlara büyük ilgi duyuyor.
    • DHA
    • 20.06.2020 - 11:04
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    Koronavirüs süreci VIP yatlara ilgiyi arttırdı

    Antalya'da, ailelere yönelik VIP yat turları ve tatil seçeneklerinin turizm acenteleri tarafından satışa çıkarılmasıyla günlüğü 7 ile 8 bin TL arasında değişen fiyatlarda kiralanan yatlar, Akdeniz'e açılıyor.

    Salgının ardından yeni normal hayata geçiş sürecinin tatil sezonuna gelmesiyle kalabalık yerlerden uzak durmak isteyen aileler ve arkadaş gruplarından kimi günlük kimi ise haftalık VIP yat kiralıyor.

    Güvenli liman olarak seçilen açık denizlerde yat kaptanı ve ekibi tarafından karşılanan misafirler, çeşitli kontrollerden sonra yata alınıyor.

    Koronavirüsle birlikte VIP yatlara ilgi arttı -3

    SOSYAL MESAFELİ GÜNEŞ BANYOSU

    Sınırlı sosyal mesafeye sebep olan iç kabinlerde maske takılmasına yönelik uyarılan misafirlere, güneş banyosu sırasında yeterli sosyal mesafenin sağlanması şartıyla bronzlaşma imkanı sunuluyor.

    Koronavirüsle birlikte VIP yatlara ilgi arttı -1

    HER ŞEY ÖZENLE DÜZENLENDİ

    Personelin tamamının maskeli ve eldivenli sunum yaptığı yatlarda kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerini yemek de misafirleri korkutmuyor. Her bir yanında dezenfektan bulundurulan yatların içerisinde tek kullanımlık havlular ve bardaklar tercih ediliyor.

    Koronavirüsle birlikte VIP yatlara ilgi arttı -7

    "İÇİ VE DIŞI SON DERECE GÜVENLİ"

    Koronavirüs önlemli yeni tatil sistemine yönelik konuşan Kamil Kamiloğlu, "Ateş ölçümü yapılmadan kimse yata binemiyor. Aynı zamanda yatın içinde sürekli çalışan dezenfektan ünitelerimiz var. Yatın içi dışı son derece güvenli. İnsanlar gönül rahatlığıyla gelip tura çıkabilir." diye konuştu.

    Koronavirüsle birlikte VIP yatlara ilgi arttı -6

    1 TEMMUZ'A KİLİTLENDİLER

    Aynı bölgede VIP turistlere tatil hizmeti sunan Yusuf Mutlu ise otel, acente ve sektör olarak 2020 tatil sezonuna hazır olduklarını belirterek, 1 Temmuz tarihine kilitlendiklerini söyledi.

    Koronavirüsle birlikte VIP yatlara ilgi arttı -9

    "ÖNLEMLER ÇOK İYİ"

    Kız arkadaşları ile birlikte koronavirüs döneminin ilk tatilini yaptıklarını belirten Rus turist Melissa Sladkikh, "Önlemleri çok iyi almışlar. Eğleniyoruz ve yazın keyfini çıkartıyoruz. Herkese tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Gizem Çelik ise "Sosyal hayatta da çok yakın arkadaşız. Yasaklar ortadan kalktıktan sonra kalabalık yerlere gidip dinlenmek yerine yat turuna çıkmayı tercih ettik. Önlemler beni çok mutlu etti." cümlelerini kullandı.

    Koronavirüsle birlikte VIP yatlara ilgi arttı -4

    BİR NEBZE DE OLSA UNUTUYORLAR

    VIP yat turuna katılanlardan Berna Özbek, koronavirüs salgınını bir nebze de olsa unutmanın ve arkadaşlarıyla güzel zaman geçirmenin tadını çıkardığını kaydetti.

    Koronavirüsle birlikte VIP yatlara ilgi arttı -2

    Koronavirüsle birlikte VIP yatlara ilgi arttı -5

    Koronavirüsle birlikte VIP yatlara ilgi arttı -8

    Koronavirüsle birlikte VIP yatlara ilgi arttı -10

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