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    Koronavirüs vakaları artıyor mu? Bakan tarih verip uyardı! Maske takılmalı..

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs uyarısı geldi. Bakan vakaların artış göstereceği o tarihi açıkladı..
    • 09.11.2022 - 12:14
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 12:15
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    Koronavirüs vakaları artıyor mu? Bakan tarih verip uyardı! Maske takılmalı..

    Kovid vakalarında son dönemde bir artış olduğu konuşulmaya başladı. Vatandaşlar vakların artıp artmadığı konusunda meraklanmaya ve tedbir almaya başladı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile alakalı bazı açıklamalarda bulundu. Bakan vakalar hakkında yaptığı uyarılar ile vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.

    Koronavirüs vakaları artıyor mu? Bakan tarih verip uyardı! Maske takılmalı.. #1

    Vakalar artıyor mu?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Covid-19 vakalarında bir artış olabileceğini söyleyerek uyarılarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aralık ayında Covid vakalarında artış yaşanabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

    Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Kovid vakalarında aralıkta artış olabilir, tedbiri elden bırakmadan aşıların olunması gerekiyor. Risk grubundaki vatandaşlar aşılarını olsun. Kalabalık ortamda maske takılmalı" ifadelerini kullandı.


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