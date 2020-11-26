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    Koronavirüs vakalarının arttığı Bursa'da sıkı denetim

    Bursa'da pazar yerlerinde denetimler artırıldı. Yetkililer, vatandaşların ateş ölçümünü yaparak, maske kuralına uyulup uyulmadığını kontrol etti.
    • AA
    • 26.11.2020 - 14:46
    • Güncelleme : 26.11.2020 - 15:14
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    Koronavirüs vakalarının arttığı Bursa'da sıkı denetim

    Salgında 3. zirveyi yaşayan kentler arasında yer alan Bursa'da denetimler yoğunlaştırıldı.

    İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık bulunduğu yerlerde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetimler yapıldı.

    PAZAR YERLERİNDE DENETİM

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, vaka sayısının fazlalığına dikkat çektiği kentler arasında yer alan Bursa'da, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince tedbirlere uyulup uyulmadığı denetlendi.

    Pazar yerleri, toplu ulaşım araçları, alışveriş merkezleri ve vatandaşların kalabalık bulunduğu alanlarda vatandaşlara maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

    Koronavirüs vakalarının arttığı Bursa'da sıkı denetim ViDEO

    Koronavirüs vakalarının arttığı Bursa da sıkı denetim #1

    MASKE KONTROLÜ YAPILDI

    Kentin çeşitli alanlarında toplu taşıma araçlarını durduran İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüslerde yolcu kapasite sınırlaması, HES kodu uygulaması, maske takma zorunluluğu, gerekli hijyen, temizlik tedbirlerinin alınıp alınmadığını kontrol etti.

    Alışveriş merkezlerinde aynı anda bulunabilecek kişi sayısı ve çalışma saatleri kısıtlamalarına uyulup uyulmadığını da inceleyen ekipler, alışveriş merkezi klima ve filtreleme sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin düzenli yapılıp yapılmadığına yönelik denetimler yaptı.

    Koronavirüs vakalarının arttığı Bursa da sıkı denetim #2

    SOSYAL MESAFE UYARISI

    Kentin başta en işlek pazar yerleri olmak üzere, pazar yeri yöneticisinin koordinasyonunda polis, zabıta ve bekçi tarafından yapılan denetimlerde, vatandaşlar maske ve sosyal mesafe konularında uyarıldı.

    Koronavirüs vakalarının arttığı Bursa da sıkı denetim #3

    Koronavirüs vakalarının arttığı Bursa da sıkı denetim #4

    Koronavirüs vakalarının arttığı Bursa da sıkı denetim #5

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