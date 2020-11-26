Bursa'da pazar yerlerinde denetimler artırıldı. Yetkililer, vatandaşların ateş ölçümünü yaparak, maske kuralına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Salgında 3. zirveyi yaşayan kentler arasında yer alan Bursa'da denetimler yoğunlaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık bulunduğu yerlerde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetimler yapıldı.

PAZAR YERLERİNDE DENETİM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, vaka sayısının fazlalığına dikkat çektiği kentler arasında yer alan Bursa'da, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince tedbirlere uyulup uyulmadığı denetlendi.

Pazar yerleri, toplu ulaşım araçları, alışveriş merkezleri ve vatandaşların kalabalık bulunduğu alanlarda vatandaşlara maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

Koronavirüs vakalarının arttığı Bursa'da sıkı denetim ViDEO

MASKE KONTROLÜ YAPILDI

Kentin çeşitli alanlarında toplu taşıma araçlarını durduran İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüslerde yolcu kapasite sınırlaması, HES kodu uygulaması, maske takma zorunluluğu, gerekli hijyen, temizlik tedbirlerinin alınıp alınmadığını kontrol etti.

Alışveriş merkezlerinde aynı anda bulunabilecek kişi sayısı ve çalışma saatleri kısıtlamalarına uyulup uyulmadığını da inceleyen ekipler, alışveriş merkezi klima ve filtreleme sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin düzenli yapılıp yapılmadığına yönelik denetimler yaptı.

SOSYAL MESAFE UYARISI

Kentin başta en işlek pazar yerleri olmak üzere, pazar yeri yöneticisinin koordinasyonunda polis, zabıta ve bekçi tarafından yapılan denetimlerde, vatandaşlar maske ve sosyal mesafe konularında uyarıldı.