Korsan taksiye binmenin cezası ne kadar 2022? Pişman ettiren rakam...

Korsan taksiye binmenin cezası ne kadar 2022? Pişman ettiren rakam...

2022 yılında uygulanacak olan trafik cezalarının netleşmesiyle birlikte "korsan taksi kullanmanın ve binmenin cezası" da belli oldu. Peki korsan taksi cezası ne kadar, kaç tl? İşte yanıtı...

Ülkemizde son yıllarda taksi tarifelerine gelen zamların ardından korsan taksiciliğin de bir hayli arttığı görülüyor.

Özellikle İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Bursa gibi megakentlerde, herhangi bir yetki belgesi olmadan yolcu taşımacılığı gerçekleştiren çok sayıda taksici bulunuyor.

Sektörde korsan cezası olarak bilinen cezalardan dolayı taksicilik yapmayan birçok binek araç sahibi mağdur olmakla birlikte, korsan taksiyi tercih eden yolculara da cezai işlem uygulanıyor.

2022'deki vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranları Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği'yle belli oldu. Buna göre, 2021 yılında 9,11 olan yeniden değerleme oranı bu yıl yüzde 36,20 oldu.

Trafik cezaları kapsamında korsan taksi tercih eden yolculara uygulanacak ceza miktarı da zamlandı. Peki korsan taksiye binmenin cezası nedir? İşte detaylar...

KORSAN TAKSİYE BİNMENİN CEZASI 2022

Korsan taksicilik yapmak ve korsan taksi ile yolculuk yapmak yasal bir suçtur.

Korsan taksi; sadece içinde sürücü ile yakalanması halinde sürücü ve araca, eğer araç sürücüye ait değilse araç sahibine ve araç sahibinin aracına, araç içinde yolcu varsa yolcuya da cezai işlem uygulanacaktır.

1 Ocak'tan itibaren, korsan taksi tercih eden yolculara uygulanacak olan ceza 607 TL, korsan yolcu taşıyanlara ise 1823 – 9125 TL olacaktır.