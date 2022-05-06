Koru Medya Reklam Ajansı Kurucu Ortağı Mehmet Kaya: “İşte dijital pazarlamada başarının sırları”

Dijital dünyada başarıya ulaşmanın yolları neler? Koru Medya Reklam Ajansı Kurucu Ortağı Mehmet Kaya anlattı.

Dünya nüfusunun neredeyse yarısı internet kullanıyor. Dijitalleşme sürecinin baş döndürücü bir hıza ulaştığı günümüzde ‘dijital pazarlama’ da firma ve markalar için büyük önem kazandı. Peki dijital dünyada başarıya ulaşmanın yolları neler? Koru Medya Reklam Ajansı Kurucu Ortağı Mehmet Kaya anlattı.

Koru Medya Reklam Ajansı’nın kurucu ortaklarından Mehmet Kaya, dijital pazarlamanın büyümek ve kâr etmek isteyen markalar ile firmalar için vazgeçilmez olduğunu söyledi. Geleneksel pazarlama çalışmalarına dijital pazarlamanın da dahil edilmesi gerektiğini dile getiren Kaya, “Tanıtım çalışmalarını dijital normlara entegre etmek şart. Çünkü dijital pazarlama stratejisi olmayan firma ve markalar sektörde varlığını uzun süre devam ettiremez. Rekabet koşullarına ayak uydurmaları da imkansızlaşır” dedi.

“İlk kural: güncel ve özgün olmak.”

Dijital pazarlama stratejisinin hem markaya hem de bulunduğu sektöre göre şekillendirilmesi gerektiğini belirten Mehmet Kaya, “Dijital pazarlamada başarılı olmak için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var” dedi ve ekledi: “Dijital alan, sürekli gelişen ve değişen bir dünya. Bu dünyaya uyum sağlamanın yolu da güncel olmaktan geçiyor. Marka, dijital kampanyasını hazırlarken yenilikleri takip etmeli, güncel olmalı. Yenilikleri ilk uygulayan, rakiplerini geride bırakır.” Özgün içerikler üretmenin de önemine vurgu yapan Kaya, “İnternet kullanıcılarının dikkatini çekmek için daha önce yapılmamış, özgün içerikler üretilmesi gerek” diye konuştu.

“Anahtar kelimeler araştırmalı.”

Mehmet Kaya, hedef kitleye ulaşmak için SEO çalışmaları yani ‘anahtar kelime’ araştırması yapmak gerektiğine de dikkat çekti: “Birçok potansiyel müşteri, markaya arama motorları aracılığıyla ulaşır. Örneğin çiçek desenli etek almayı düşünen bir kadını düşünün. Bu kadın Google’a girer, aradığı ürünün özelliklerini yazar ve o ürünü sunan markaların web sitelerini ziyaret eder. Dolayısıyla doğru anahtar kelimeleri kullanmak önemlidir. Bu da SEO çalışmalarıyla olur, yani web sitesindeki içerikler, kullanıcıların arattığı kelimelere göre optimize edilir. Yüksek performanslı yani en çok aranan kelimeler belirlenerek web sitesinin içeriğinde bunlara yer verilir.”

“Sosyal medya olmadan kampanya süreçleri tamamlanamıyor.”

Kaya, son olarak sosyal medya kanallarının da dijital pazarlamada önemli bir yeri olduğunu söyledi: “Dijital pazarlama stratejileri, sosyal medya olmadan eksik kalır. Sosyal medya platformları, marka ile tüketiciyi hızlı şekilde buluşturur. Dolayısıyla markaların bu alanda da görünür olmaları şart. Sosyal medyada yapılan tanıtımların başarıya ulaşması için de samimi bir dil kullanmak şart bana göre. Hem marka imajı doğru yansıtılmalı hem de kullanıcılarla sıcak bir ilişki kurulmalı.”