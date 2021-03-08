KOSGEB'e kimler başvurabilir? 2021 KOSGEB hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? KOSGEB yararlanma şartları

KOSGEB tarafından iş kuracak olanlara sağlanan desteklere yönelik bilgi almak isteyen vatandaşlar araştırmalar gerçekleştiriyor. KOSGEB hibe desteği başvuru şartları merak ediliyor.

KOSGEB kurulduğu yıldan beri, iş yeri açmak veya iş yerini büyütmek isteyen ama sermayesi olmayan girişimcilere destek olmaya devam ediyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), girişimcilere geri ödemesiz hibe ve faizsiz kredi destekleri sunuyor.

KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde iş kurmak isteyen vatandaşlara, 5.000 TL kuruluş yardımından başlamak üzere 65 bin TL'ye kadar parasal yardım yapılıyor. Bu destek, işgücünü ve istihdamı arttırmak için özellikle kadın, engelli, genç girişimcilere, şehit ve gazi yakınlarına veriliyor.

Peki, kimler KOSGEB hibe desteklerinden yararlanabilir? KOSGEB hibe destekleri başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? İşte, KOSGEB hibe desteklerine dair merak edilen bütün detaylar…

KOSGEB HİBE DESTEK ÖDEMELERİ HANGİ SEKTÖRLERDE YAPILIR?

KOSGEB'in hibe destek ödemelerinden yararlanmak isteyen işletmelerin, ilk olarak KOSGEB'in resmi web sitesindeki 'KOSGEB Veri Tabanı'na kayıt olması ve 'KOSGEB Müdürlüğü'ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvuru yapması gerekmektedir.

KOSGEB hibe destek ödemelerinin yapılacağı sektörler şu şekildedir:

İmalat (unlu mamül, kahve, çay, içecek, dokuma, giyim eşyası imalatı gibi)

İnşaat (Sıva işleri, yıkım, sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, çatı işleri...)

Toptan ve perakende ticaret (motorlu taşıtlar, ev eşyası, hırdavat, gıda, içecek, pazar yerinde satış...)

Ulaştırma ve depolama (Nakliye, kurye, ev ve işyerlerinde taşımacılık...)

Bilgi ve iletişim (Yazılım, web tasarımı, kitap yayımı...)

Mesleki teknik faaliyetler (Danışmanlık, fotoğrafçılık, tercüme, reklamcılık)

Destek faaliyetleri (İş bulma acentesi, seyahat acentesi, temizlik, fuar organizasyonu, güvenlik, taşıt kiralama ...)

Konaklama ve yiyecek hizmetleri (lokanta, seyyar yemek vb.)

Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı Kişisel eşyalar ile ev eşyalarının onarımı

Deri eşyaların onarımı

Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı

Saatlerin ve mücevherlerin onarımı

Kuru temizleme

Kuaförlük ve güzellik salonlarının faaliyetleri

KOSGEB HİBE DESTEKLERİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

KOSGEB hibe desteğinden yararlanma şartları, ilgili kurum ve bakanlıklar tarafından belirlenmiştir:

KOSGEB'in düzenlediği veya KOSGEB ile işbirliği yapan İŞKUR, belediyeler, üniversiteler gibi kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayan,

KOSGEB'in 'Genç Girişimci Geliştirme Programı'nı bitiren,

Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı'nı tamamlayarak eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini kuran girişimciler veya İŞGEM'lerde yer alan işletmeler yararlanabilir.

Açılan işyerinin 3 yıl faaliyette bulunması şarttır.

KOSGEB HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KOSGEB desteklerinden faydalanmak isteyen girişimci, öncelikle kurumun https://www.kosgeb.gov.tr/ resmi sitesine giriş yaparak sertifika başvurusunda bulunacak.

Geleneksel Girişimci Destek Programı için başvuru formu dolduracak olan girişimci, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne kaydolarak 70 saatlik ders alacak.

Online eğitimleri tamamlayarak sertifika alan girişimci, bir yandan şirketinin kurulum işlemlerini tamamlarken diğer yandan da iş planı hazırlayacak.

Ardından, iş kuracağı alandaki projesini KOSGEB jürisine anlatacak ve jüriden onay alan girişimciler, 50 bin TL’lik hibe ve 100 bin TL’lik kredi almaya hak kazanacak. (50 bin TL’lik hibenin 2 bin TL’si kuruluş giderleri için; 18 bin TL’si 2 yıllık surete alacağı makine, teçhizat, ofis donanımı için; 30 bin TL’si de kira ve eleman giderleri için verilmektedir.)

KOSGEB tarafından verilen hibe ve kredilerden yararlanmak için herhangi bir işletme sahibi veya başka bir şirkette ortaklığınızın bulunmaması ve son bir yılda şirket açılış-kapanışı yapmamanız gerekmektedir.

Ayrıca girişimcilerin BAĞKUR primlerini kendi kuracağı işletmesi üzerinden yatırması gerekmektedir. Hem KOSGEB hibe desteklerinden yararlanıp hem de başka bir şirkette işçi olarak çalışmanız mümkün değildir.

KOSGEB DESTEK KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

KOBİ'lerin desteklenmesi amacıyla sağlanan programlar istihdamı artırmakta ve gelişmesi istenilen meslek alanların daha ileri seviyelere taşınmasını sağlamaktadır.

KOSGEB bu alanda ilk defa iş kurmak isteyen girişimciler için geleneksek girişimcilik programı ile hibe destek sağlarken bunun yanında özel finansmanlar da sunmaktadır.

KOSGEB'in bu programı kapsamında işletmelere, kendi gelişimleri için hazırlayacakları projelere kredi verilmektedir.

Masrafsız KOSGEB kredi desteği veren bankalar listesi şu şekildedir: