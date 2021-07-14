Kosova’daki bir kasabada 1500 kişi zehirlendi

Kosova’daki bir kasabada 1500 kişi zehirlendi

Zehirlenmenin nedeni henüz bilinmezken, içme suyu kaynaklı bir sorunun olmadığı belirtildi.

Kosova’nın batısında yer alan Deçan kasabasında bin 500 kişini zehirlendiği bildirildi.

Toplu zehirlenmenin nedeni henüz kesinleşmezken, toplu zehirlenme sonrası Deçan Belediye Başkanı Bashkim Ramosaj, kasabada acil durum ilan etti.

2 KİŞİNİN ÖLÜMÜ ENDİŞELENDİRİYOR

Geçtiğimiz pazartesi günü şebeke suyu kaynaklı zehirlenme şüphesiyle tıbbi yardım isteyen Deçan’daki iki kişi hayatını kaybetmiş, şüpheli ölümler İpek Başsavcılığı tarafından da doğrulanmıştı.

İpek Savcılık Sözcüsü Shkodran Nikqi yaptığı açıklamada, savcılığın şüpheli şekilde hayatını kaybeden 2 kişinin cesedinin otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine karar verdiğini belirtti.

SAĞLIK DURUMLARI İYİYE GİDİYOR

Nikqi, İpek Savcılığının yüzlerce vatandaşın zehirlenme belirtileri gösterdiği için tıbbi yardım istemesiyle ortaya çıkan durum nedeniyle Kosova Polisi ile iş birliği içinde gerekli tüm önlemlerin aldığını vurguladı.

Deçan Belediyesi Aile Hekimliği Merkezi Müdürü Selman Berisha ise hastaların sağlık hizmetlerini Deçan'da sağlık kurumlarından aldığını, az sayıda vatandaşın da komşu şehir İpek'e sevk edildiğini aktardı.

Berisha, zehirlenen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

DETAYLI ARAŞTIRILACAK

Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü Müdürü Naser Ramadani de, Deçan’a bağlı köylerden alınan su örneklerini analiz ettiklerini ve su zehirlenmesine rastlamadıklarını kaydetti.

İçme suyunun kimyasal yapısının olumlu olduğunu kaydeden Ramadani, durumla ilgili detaylı araştırma yapacaklarını açıkladı.

İÇME SUYUNDA ZEHİRLİ MADDEYE RASTLANMADI

Deçan’da yaşanan durum nedeniyle Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia ile Savunma Bakanı Armend Mehaj incelemelerde bulunarak, zehirlenen vatandaşları ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Vitia yaptığı açıklamada, içme suyunda zehirli maddelere rastlanmadığını ve hayatını kaybeden 2 kişinin ölümlerinin şüphe edilen zehirlenmelerle ilgili olmadığını belirtti.