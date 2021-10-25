Kot pantolon nasıl seçilir? İşte jean seçmenin püf noktaları

Farklı renk, kesim ve modellere sahip jean pantolonlar arasından aradığınızı bulamıyor musunuz? İşte tam olarak aradığınızı bulabilmeniz için size bir kot pantolon rehberi hazırladık.

Ütüleme ve kuru temizleme gibi özel bakım gerektirmeyen jean pantolonlar, yıllardır modası geçmeyen pantolon alternatifleri arasında bulunuyor. Yani jeanler, sunduğu avantajlar ve rahat olması nedeniyle her daim kombinlerin olmazsa olmaz parçası diyebiliriz.

Jean kalıpları, renk ve farklı kumaş çeşitleri, her sezon yerini yeni ve bambaşka modellere bırakıyor. Dolayısıyla çoğu zaman her tarza uyum sağlayan bir kot pantolon almak istediğimizde, aradığımızı bulmakta zorluk yaşayabiliyoruz. Birbirinden farklı binlerce model arasından istediğimizi bulabilmek gerçekten kafa karıştırıcı ve oldukça yorucu olabiliyor.

Bu nedenle, satın alınan bazı kot pantolonlar, yanlış tercih nedeniyle gardıroplarda kaderine terk edilebiliyor. Bu karışıklığın önüne geçmek ve aradığınızı daha kolay bulabilmeniz amacıyla sizin için bir kot pantolon rehberi hazırlamaya karar verdik.

Tapered pantolon ne demek? Peki ya skinny fit ya da rodeo jean? Pantolon kalıp isimleri, kot pantolon çeşitleri ve pantolon türleri hakkında bütün model ve terimleri öğrenmeye hazır mısınız? Hadi vakit kaybetmeden detaylara göz atalım.

TEMEL KOT PANTOLON KALIPLARI

Pantolon türlerine geçmeden önce temel kot pantolon modellerinden bahsetmekte fayda var. Yeni bir kot pantolon seçerken tüm markalarda 5 farklı tip kalıp olduğunu göz önünde bulundurmanız gerekir. Bu modeller; skinny fit, slim fit, regular/ straight/ standard fit, relaxed fit ve loose fit olarak listelenebilir.

Günümüzde en çok tercih edilen ve sevilen kot pantolon modellerini merak ediyorsanız eğer bunlar, regular/straight fit ve slim fit olarak öne çıkıyor.

Peki ya vücut tipinize en uygun modeli seçmeniz için nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İşte o detaylar…

KOT PANTOLON PAÇA TİPLERİ

Vücut tipinize en uygun pantolon modeline karar verdiniz diyelim. Bir sonraki aşamada paça genişliği tipini seçmeniz gerekiyor. Paça genişliği konusunda da farklı stillere hitap eden 5 farklı paça tipi bulunuyor:

Straight cut: Bu paça kesimi, düz kesim olarak geçiyor ve dizden aşağısı aynı genişlikte inen paça tiplerini kapsıyor.

Boot cut: Boru paça olarak bilinen çizme paça, dizden aşağısı hafif genişleyerek inen paça tipini kapsıyor.

Semi tapered / slightly tapered: Dizden aşağısı hafif daralarak inen paça tiplerini kapsıyor.

Bell bottoms: Bir diğer ifadeyle İspanyol paça, üstü oldukça dar, dizden bileklere doğru son derece geniş bir formda inen paça tiplerini kapsıyor.

Tapered: Bu paça kesimi ise dizden aşağısı daralarak inen paça tipini ifade ediyor.

BEL YÜKSEKLİĞİ TİPLERİ

Paça genişliğini de tercih ettiniz diyelim Şimdi son olarak bel yüksekliğine karar vermeniz gereken aşamadasınız. Kot pantolonlarda bel yüksekliğine göre 4 farklı tip listelenebilir. Günümüzde ise en çok mid rise ve low rise bel yüksekliği tercih ediliyor.

High rise: Yüksek bel anlamına gelen high rise, 80’li yıllarda en çok tercih edilen bel yüksekliği olarak biliniyor.

Mid rise: Orta yükseklikte beli ifade eden mid rise, etiketlerin açıklama kısmında mid rise ya da medium rise olarak belirtiliyor.

Low rise: Bir döneme damgasını vuran low rise, düşük bele sahip pantolon tipini ifade ediyor.

Low crotch: Ağ kısmı sarkık bel pantolon çeşidi olan low crotch’ın, bel yüksekliği “low rise” ile aynı hizadadır. Aynı zamanda ağ kısmı aşağıda olup belinizden düşecekmiş gibi görünen bir kesime sahiptir.

KOT PANTOLON TİPLERİ

Farklı tarzlara hitap eden kot pantolon kalıplarından bahsettiğimize göre, sırada hayal ettiğiniz pantolon modelini daha kolay bulabilmenize yardımcı olacak pantolon tiplerine göz atalım.

SKINNY JEANS

Skinny jeanler, son zamanlarda kadınların günlük kıyafet kombinlerinde sıklıkla tercih ettiği bir kot pantolon kesim stili olarak öne çıkıyor.

‘’Dar kot pantolon” olarak tanımlanabilen skinny jean’lerde kullanılan kumaşın özelliği, tamamen sert kot kumaş şeklinde olmamasıdır.

REGULAR JEANS

Oldukça popüler bir pantolon tipi olan regular fit jean pantolon hakkında ilk söyleyeceğimiz şey rahat olmasıdır.

Bu model, bel kısmından paça boyuna kadar normal kesim olarak tanımlanır. Rahat kullanım ve kolay hareket edebilme imkanı tanıyan bu pantolon türleri, genç ve orta kuşak tarafından rahatlıkla kullanılabilir.

SLIM-FIT JEANS

Günümüzde jean ailesinin en çok tercih edilen kalıplarından biri olan slim-fit veya slim pantolonlar, dar kalıp olarak biliniyor. Bu model, dar olmasıyla beraber skinny pantolonlar kadar vücudu sarıp sarmalamaz.

RELAXED JEANS

Kalçadan paçaya doğru genişleme veya daralma olmadan aynı genişlikte inen pantolonlar, ‘’relaxed jeans’’ olarak adlandırılıyor.

‘’Rahat kalıp’’ olarak tanımlanabilen relaxed pantolonlar, bol kesim pantolonların başladığı nokta olarak kabul ediliyor ve oldukça konforlu hissettiriyor.

MOM JEANS

‘’Anne pantolon’’ anlamına sahip olan mom Jean, Yüksek bel ve bol paça özelliğine sahiptir.

Son 2 yıldır en çok tercih edilen pantolon türleri arasında yer alan mom jean modeller, spor ayakkabılarla şahane bir kombin fikri olabilir.

BOYFRIEND JEANS

Boyfriend pantolonlar, genellikle ince ve uzun boylu kişiler tarafından tercih ediliyor. Bu pantolon modeli, kalıbı itibarıyla tamamen erkek pantolonlarını anımsattığından kombin bakımından en zor eşleştirilen pantolonlardan biri kabul ediliyor.

CIGARETTE JEANS

Cigarette pantolon, ince ve zarif bir tasarıma sahip olup bileklerde biten ve bilekleri açık bırakan pantolon modelidir.

Skinny jeans olarak da adlandırılan sigaret pantolon, ilk kez 1950’li yıllarda Marilyn Monreo tarafından giyilmişitr. Bu pantolonları, ayrıca 1960’lı yıllarda Audrey Hepburn ile hatırlamak mümkün.

DESTROYED JEANS

‘’Yırtık jeans’’ olarak da bilinen bu pantolon modeli; yıpranmış, eski ve yırtık bir görünümü andırıyor. Günlük hayatta hem erkekler hem de kadınlar tarafından sıklıkla tercih edilmesi nedeniyle oldukça popüler bir kot pantolon modeli olduğu söylenebilir.

LOOSE FIT JEANS

‘’Geniş kalıp’’ olarak bilinen loose fit pantolonlar, oldukça bol kesime sahiptir. Bu pantolon tipi, tam bir konfor sunmasına rağmen geniş olması nedeniyle fazla tercih edilmez.

PALAZZO JEANS

Yaz aylarının vazgeçilmez modelleri arasında yer alan palazzo pantolonlar, genel hatlarıyla geniş kesim veya belden oturan bol kesim pantolonlar olarak tarif ediliyor.

Herkes tarafından ‘’İspanyol paça’’ olarak bilinen palazzo model, geçmişten günümüze oldukça tercih edilen modeller arasında yer alıyor. Kalçadan paçaya doğru gittikçe bol bir hal alan bu kot pantolon, ayakkabıları örten bir kesime sahiptir.

BOOTY FIT JEANS

Booty fit jeans, hatları ortaya çıkaran bir forma sahiptir. Bel ve kalça bölgesini tamamen saran bu model kotlar da günümüzde oldukça tercih ediliyor.

BOOTCUT JEANS

‘’Çizme paça’’ olarak da isimlendirilen bootcut Jean, İspanyol paçayı anımsatsa da onun kadar geniş bir paça kesimine sahip değildir. Adından da tahmin edileceği gibi genişliği, bir çizmenin ağız genişliği kadardır.

CROPPED JEANS

Paçaları kesik gibi görünen bu jeanlerin boyu, genellikle ayak bileği üstünde tamamlanıyor. Bu paça boyu, kombin bakımından her çeşit ayakkabı ile uyum sağlıyor. Üstelik hemen hemen her modelde bu paça kesimini rahatlıkla bulabilirsiniz.

MID RISE JEANS

Orta yükseklikte bel olarak geçen bu pantolon tipi de en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor. Yüksek bele kıyasla “düşük bel” olarak tanımlansa da etiketlerin açıklama kısmında mid rise / medium rise şeklinde belirtiliyor.

Her modelde rahatlıkla bulabileceğiniz orta bel kot pantolon türleri, yüksek veya düşük belden farklı bir model denemek isteyenler için harika bir seçenek.

HIGH RISE JEANS

80’li yılların en çok tercih edilen modellerinden biri olan yüksek bel jeanler, son yıllarda her dolapta bulunan pantolon türlerinden.

Bu hean tipi, hem yüksek beli sayesinde bacak boyunuzu oldukça uzun gösteriyor hem de toparlayıcı etkisiyle havalı bir görünüm sağlıyor.

LOW RISE JEANS

Bir döneme damgasını vuran modellerden biri olan düşük bel kot pantolonlar, estetik bir görünüme sahip olmasalar da bacak boyunuza uygun modeli tercih ettiğinizde oldukça havalı bir kombin oluşturabilirsiniz.

JEAN PANTOLONLAR HAKKINDA UFAK TÜYOLAR

Aldığınız jeanlerin kullanım süresinin kısa olmasından ya da jean aldıktan sonra bollaşmasından şikayetçiyseniz şu birkaç püf noktaya dikkat etmenizde fayda var:

Jean büyük beden olursa potluk, küçük beden olursa ise esneme yapacaktır. Bu nedenle alacağınız kot pantolonun bedeni mutlaka üstünüze tam oturmalı.

Eğer jean, olması gereken bedenden dar olursa kumaş kendini zamanla açmaya başlar. Yani jean'i, ''nasıl olsa giydikçe genişler'' fikriyle bir beden küçük almak, sizi hüsrana uğratabilir. Bu nedenle doğru beden jean tercih etmek oldukça önemlidir.

Yüksek bel jean'lerin toparlayıcı özelliği vardır. Karın bölgesinden rahatsızlık duyan kişiler, rahatlıkla yüksek bel jean'i tercih edebillir.

Skinny jean'ler, kalın bacaklı kişiler için yanlış pantolon tercihi olarak lanse edilir. Ancak bu doğru bilinen bir yanlıştır. Skinny jean, aksine bacakları olduğundan çok daha ince gösterir.

Vücuduna oranla bacak boyu daha kısa olan kişiler, bilekte biten modeller yerine paça boyu biraz daha uzun olan boot cut jean'leri tercih edebilir. Bu tarz jean'ler, bacak boyunu olduğundan daha uzun ve ince gösterir.