Kendisine kötü yorum yapıldığı için üzülen minik Songül'ün, son paylaşımında üzüntüsünü dile getirdiği o anlar izleyenleri gülümsetti.

7 yaşındaki minik YouTuber Songül, eğlenmek için çektiği videoları YouTube ve Instagram üzerinden yayınlıyor.

Ancak kendisine yapılan kötü yorumları fark eden Songül, bu duruma üzülerek, paylaştığı son videosunda takipçilerinden ricada bulundu.

"KALBİM ÇOK KIRILIYOR"

Üzüntüsünü dile getiren minik Songül son paylaşımında,"Neden kötü yorumlar yazıyorsunuz, benim kalbim çok kırılıyor, içim gidiyor arkadaşlar. Kötü yorumlar yazmayın" dedi.

Kötü yorumlara kızan minik YouTuber