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    Kozan Barajı’nda kuraklık manzarası

    Adana’nın Kozan Baraj Gölü, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve ülke genelinde yaşanan kuraklıktan nasibini aldı.
    • İHA
    • 02.01.2021 - 10:19
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    Kozan Barajı’nda kuraklık manzarası

    Adana'da yazın aşırı sıcaklardan bu yana kayda değer bir yağış almayan bölgede kuraklık nedeniyle baraj gölünün suyu iyice azaldı.

    Vatandaşlar barajda suyu çekilen alanlara araçlarıyla girerek piknik yapıp dinlendi.

    CİDDİ DÜŞÜŞ VAR

    DSİ 6. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Kozan Baraj Gölü’nün doluluk oranı 31 Aralık 2020 itibari ile yüzde 42 olarak gerçekleşti.

    Geçen yılın aynı döneminde doluluk oranının ise yüzde 65 olduğu kaydedildi. Baraj’da biriktirilen su ile 2 yıl boyunca yeterli sulama yapılabileceği öğrenildi.

    Kozan Barajı’nda kuraklık manzarası #1

    Kozan Barajı’nda kuraklık manzarası #2

    Kozan Barajı'nda son durum VİDEO



    Kozan Barajı’nda kuraklık manzarası #3

    Kozan Barajı’nda kuraklık manzarası #4

    Kozan Barajı’nda kuraklık manzarası #5

    Kozan Barajı’nda kuraklık manzarası #6

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