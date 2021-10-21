KPSS 2021/7 tercih kılavuzu yayınlandı! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır?

KPSS 2021/7 tercih kılavuzu yayınlandı! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır?

ÖSYM, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde çalışacak sözleşmeli personel alımı için tercihlerin başladığını duyurdu. Peki 2021/7 KPSS tercihleri nasıl yapılır? İşte 2021/7 KPSS tercih kılavuzu...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS 2021/7 tercih kılavuzunu yayınladı.

ÖSYM KPSS 2021/7 tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Adaylar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için KPSS tercihlerini, ÖSYM AİS ekranı üzerinden 21 Ekim 2021 tarihinden itibaren yapabilecek.

Bu noktada, 2021/7 KPSS tercihlerinin nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2021/7 KPSS tercihleri nasıl yapılır? İşte, ÖSYM KPSS 2021/7 tercih kılavuzu ve KPSS tercih tarihleri…

2021/7 KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, 2021/7 KPSS tercihleri, 21 Ekim Perşembe günü başladı ve 26 Ekim 2021 Salı saat 23.59'a kadar devam edecek.

2021/7 KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2021/7 KPSS tercihleri, 21 - 26 Ekim 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak.

Adaylar tercihlerini, ÖSYM KPSS 2021/7 tercih kılavuzundaki bilgilere göre, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile bireysel olarak yapacak.





KPSS TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre, 2021 KPSS tercih ücreti 25 TL olarak belirlendi. Tercih işlemi yapan ancak tercih ücretini ödemeyen adayların tercihleri geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacak.

KPSS 2021/7 TERCİH ÜCRETİ NEREYE HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

KPSS yerleştirme ücreti, birçok banka şubesi, ATM ve internet bankacılığı üzerinden yatırılabileceği gibi ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan ''ÖDEMELER'' bölümünden kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecek.

KPSS tercih ücretinin yatırılabileceği bankalar: