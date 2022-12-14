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    KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı personel yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sorgu ekranı..

    KPSS-2022/11: Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.
    • 14.12.2022 - 11:33
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    KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı personel yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sorgu ekranı..

    Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları uzun zamandır merakla bekleniyordu.

    KPSS 2022/11 ile alımı yapılacak olan sözleşmeli personellerin yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

    ÖSYM resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "30 Kasım - 5 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 13 Aralık 2022 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir."

    KPSS-2022/11: Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

    KPSS-2022/11 Yerleştirme Sonuçları


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