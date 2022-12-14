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- KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı personel yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sorgu ekranı..
KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı personel yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sorgu ekranı..
- 14.12.2022 - 11:33
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları uzun zamandır merakla bekleniyordu.
KPSS 2022/11 ile alımı yapılacak olan sözleşmeli personellerin yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.
ÖSYM resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"30 Kasım - 5 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 13 Aralık 2022 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir."
KPSS-2022/11: Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.