KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı personel yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sorgu ekranı..

KPSS-2022/11: Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları uzun zamandır merakla bekleniyordu.

KPSS 2022/11 ile alımı yapılacak olan sözleşmeli personellerin yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

ÖSYM resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"30 Kasım - 5 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 13 Aralık 2022 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir."

KPSS-2022/11: Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KPSS-2022/11 Yerleştirme Sonuçları