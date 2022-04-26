KPSS 2022/7 atama sonuç tarihi: KPSS 2022/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Nisan'da başlayan KPSS 2022/7 tercihleri, 21 Nisan'da sona erdi. Tercihte bulunan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki KPSS 2022/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2022/7 kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü'ne toplam 224 memur atanacağı bildirilmişti.

Söz konusu atamalar için KPSS 2022/7 tercihleri, 14-21 Nisan 2022 tarihleri arasında alındı.

Başvuruda bulunan adaylar, KPSS tercih sonuçları için araştırmalarına başladı.

Peki, KPSS 2022/7 atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM 2022 Karayolları Genel Müdürlüğü tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KPSS 2022/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2022/7 tercih sonuçları, 21 Nisan 2022 tarihinde sona erdi. Başvuruda bulunan adaylar, tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor.

Ancak tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. 18-24 Mart 2022 tarihleri arasında alınan KPSS-2022/6 tercih sonuçları, 1 Nisan'da açıklanmıştı.

Buna göre sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

Yerleştirme sonuçlarının duyurulması ve başvuru

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecek. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecek.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracak, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğrenecek.

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, yerleştirildikleri sözleşmeli personel pozisyonlarına Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hizmet sözleşmesi hazırlanmak suretiyle doğrudan atanacak. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.