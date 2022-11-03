KPSS şartı yok! Kızılay personel alımı başvuruları başladı mı? Başvuru şartları nelerdir?

Kızılay, Çadır ve Tekstil A.Ş. bünyesinde çalıştırılmak üzere dikim ve yapıştırma ustası alınacak. İşe alınacak adaylarda KPSS şartı aranmayacak. İşte personel alımı ile ilgili detaylar..

Kızılay'a Çadır ve Tekstil AŞ bünyesinde çalıştırılmak üzere KPSS şartı aranmaksızın dikim-yapıştırma ustası ve dikim-yapıştırma ve kesim usta yardımcısı alınacağı açıklandı.

Başvuru yapmak isteyen adaylar internette konuyla alakalı arama yapmaya başladı. Kızılay personel alımı başvuruları başladı mı ve başvuru şartları nelerdir soruları yanıt arıyor.

Başvurular Kızılay'ın internet sitesi üzerinen gerçekleştirilebiliyor. Peki başvurular ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler..

Başvurular başladı mı?

Kızılay personel alımı için başvurular 31 Ekim 2022 tarihi itibariyle başladı. Başvurular 30 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek.

Başvuru şartları

- Kendisine tevdi edilen işleri yerine getirmek,

- 45 yaşını geçmemiş olmak,

- En az 5 yıl deneyimli olmak,

-Askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

- Sanayi tipi çift iğne dikiş makinesi kullanabilen,

- Sanayi tipi tek iğne dikiş makinesi kullanabilen,

- Yüksek frekans yapıştırma makinesi,

- T300 yapıştırma makinesi kullanabilen,

- Yukarıda belirtilen makinelerden en az ikisini kullanmasını bilen,

- Tercihen çift iğne dikiş makinesini kullanmasını bilen,

- Tecrübesi yüksek,teknik bilgiye sahip,

- Kendisine verilen üretim hedefleri belirlenmiş kriter ve kalite standartları doğrultusunda üretim yapabilen,

- Üretim için gerekli olan malzeme,yardımcı malzeme vb. ihtiyaçların eksikliğini tespit edebilen ve üretimin aksamaması için zamanında bilgilendiren,

- Sorumluluğuna verilen üretim hattında ilgili makinelerin kullanma kılavuzlarına göre çalışmasını sağlayarak zamanında,eksiksiz ve istenilen kalitede üretimi gerçekleştirebilen,

- Uygulama becerisi,iş kalitesi zaman yönetimi, öğrenme odaklılık, kurum ilke ve değerlerine uyum, yeniliğie ve değişime açıklık,takım çalışması, iletişim yeteneği, sorumluluk, geri bildirim, çalışma disiplini, sonuç odaklılık gibi özelliklere haiz,

- Çalışma ve seyahat engeli bulunmayan, ağır işlerde çalışabilecek rahatsızlığı olmayan