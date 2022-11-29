KPSS ŞARTI YOK! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı yapacak! Başvuru şartları..

KPSS ŞARTI YOK! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı yapacak! Başvuru şartları..

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına personel alımı gerçekleştirileceği açıklandı. Başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru tarihleri ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı. İşte detaylar..

Resmi Gazete'de yer alan habere göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına personel alımı yapılağı açıklandı. Başvuru yapmak isteyen binlerce kişi başvuru tarihlerini ve şartlarını öğrenmek için konu hakkında arama yapmaya başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 23 ulaştırma ve haberleşme uzman yardımcısı ile 8 denizcilik uzman yardımcısı alınacağı açıklandı. Alınacak personeller Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının merkez teşkilatında istihdam edilecek.

Peki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına personel alım başvuruları ne zaman başlayacak ve başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı.

Başvuru tarihleri

Başvuru yapmak isteyen adaylar, 28 Kasım ve 27 Aralık tarihleri arasında başvurularını yapabilecekler. Başvurular Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı'na ait "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresli internet sitesi üzerinden e-Devlet şifresiyle yapılabilecek.

Başvuru şartları

- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

- Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,