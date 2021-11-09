KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ticaret Bakanlığı KPSS 2021/9 tercih sonuç tarihi

Ticaret Bakanlığı personel alımı tercih başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS-2021/9 tercih sonuç tarihi...

KPSS-2021/9 kılavuzu bilgilerine göre, Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarında istihdam edilmek üzere yapılacak personel alımı için tercih başvuruları 3 - 8 Kasım 2021 tarihleri arasında tamamlandı.

KPSS 2021/9 tercih başvurularının sona ermesinin ardından yerleştirme başvurularını yapan adaylar gözlerini sonuç tarihine çevirdi.

Adaylar, ''KPSS-2021/9 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

2020 KPSS lisans ve 2020 KPSS ön lisans sınav puanlarına göre alınacak başvuruların ardından değerlendirme sonuçları, osym.gov.tr adresinden yayınlanacak.

Peki KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Ticaret Bakanlığı KPSS-2021/9 tercih sonuç tarihi...

KPSS-2021/9 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ticaret Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacak. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite mezunu olanlar için yerleştirme işlemlerinde, sözleşmeli pozisyonlarda KPSSP3 ve KPSSP93 puanı dikkate alınacak.

Ancak KPSS 2021/9 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde açıklama gelmesi bekleniyor.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.