Kredi faiz oranları düştü mü, ne kadar oldu? İşte banka banka yeni konut ve taşıt kredisi faiz oranları

Kredi faiz oranları düştü mü, ne kadar oldu? İşte banka banka yeni konut ve taşıt kredisi faiz oranları

Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesinin ardından kredi faiz oranları merak konusu oldu. Peki kredi faiz oranları düştü mü, ne kadar? İşte yeni konut ve taşıt kredisi faiz oranları..

Merkez Bankası'nın 18 Kasım Pereşmbe günü yapılan toplantıda faizleri 100 baz puan indirerek yüzde 15'e çekmesinin ardından kredi faizleri ve konut kredisi faiz oranları için beklenen indirim kararı geldi.

Kredi faiz oranları ile ilgili geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada konut kredileri faiz oranlarında 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranlarının uygulanmaya başlanacağı bildirilmişti.

Kamu bankaları son dakika açıklamasında kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gittiğini duyurdu.

Bu gelişmeyle birlikte milyonlarca kişinin merak ettiği "Kredi faizleri düştü mü, kredi faiz oranları ne kadar oldu?" soruları yanıt buldu. İşte 2021 banka banka yeni konut ve taşıt kredisi faiz oranları…

YENİ KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Merkez Bankası'nın dün faizleri 100 baz puan indirerek yüzde 15'e çekmesinin ardından kamu bankaları harekete geçti ve kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puanlık indirim yaptı.

Konut kredisi faiz oranları için de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye çekti.

1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise konut kredi faiz oranları için yüzde 1,29 uygulanacak.

HALKBANK

Halkbank konut kredisi faiz oranı sıfır konutlar için 1 milyon liranın altında 1,20 olarak belirlenirken, 1 milyon lira üzerinde ise 1,29 olarak hesaplanacak.

Taşıt kredisi faiz oranı: 1,58

İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1,63

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı sıfır konutlar için 1 milyon liranın altında 1,20 olarak belirlenirken, 1 milyon lira üzerinde ise 1,29 olarak hesaplanacak.

Taşıt kredisi faiz oranı: 1,59

İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1,63

VAKIFBANK

VakıfBank konut kredisi faiz oranı sıfır konutlar için 1 milyon liranın altında 1,20 olarak belirlenirken, 1 milyon lira üzerinde ise 1,29 olarak hesaplanacak.

Taşıt kredisi faiz oranı: 1,50

İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1,55

İŞ BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,38

Taşıt kredisi faiz oranı: 1,54

İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1,60

TEB BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,61

Taşıt kredisi faiz oranı: 1,53

İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1,59

GARANTİ BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,48

Taşıt kredisi faiz oranı: 1,60

İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1,76

YAPI KREDİ BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,44

Taşıt kredisi faiz oranı: 1,54

İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1,79

AKBANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,39

Taşıt kredisi faiz oranı: 1,53

İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1,67

ING BANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,54

Taşıt kredisi faiz oranı: 1,54

İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1,49

QNB FİNANSBANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,48

Taşıt kredisi faiz oranı: 1,85

İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1,36

FİBABANKA

Konut kredisi faiz oranı: 1,62

Taşıt kredisi faiz oranı: 1,58

İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1,48

ALTERNATİF BANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,69

Taşıt kredisi faiz oranı: 1,65

İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1,79

HSBC

Konut kredisi faiz oranı: 1,74

Taşıt kredisi faiz oranı: 1,77

İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1,85

ICBC