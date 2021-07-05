Kredi kartıyla veya taksitle kurban kesmek caiz mi? İşte Diyanet'in yanıtı...

Müslümanların en önemli vecibelerinden biri olan kurban kesmeye dair merak edilenler araştırılıyor. Kredi kartıyla veya taksitle kurban kesmek caiz mi sorusu da gündeme geldi. İşte Diyanet'in cevabı..

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların aklında ‘’Kredi kartıyla kurban alınır mı? Taksitle kurban kesilir mi? Banka kredisi ile alınan kurban caiz midir?’’ soruları belirmeye başladı.

Kurban almak için nakit parası bulunmayan ancak maddi durumu olan kişilerse kredi kartı ile kurban alımına dair görüşleri merak ediyor.

Kurban ödemesi yaparken en caiz yolun ne olduğunu araştıran vatandaşlar ‘’Kredi kartıyla kurbanlık alınır mı? Taksitle kurbanlık almak caiz midir?’’ sorularının yanıtlarını merak ediyor.

Konuyla ilgili hükümler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İşte taksitle veya kredi kartıyla kurban kesmenin dini gereklilikleri..

KREDİ KARTI İLE KURBAN KESİLİR Mİ?

Kurban kesmekle mükellef olan Müslümanlar kredi kartı ile ve taksitli bir şekilde kurban alabilirler. Ancak faizle kurban almak caiz değildir. Kredi kartıyla alınan kurbanlıkların borcu da faiz karışmayacak şekilde zamanında ödenmelidir.

Allah’a yakınlaşmak ve mutlak varlığına inancını göstermek isteyenlerin yerine getirdiği kurban ibadetini dini hükümlere uygun olacak şekilde kesmek tüm Müslümanların önceliğidir.

Kurban kesmekle mükellef olan kişiler, kurbanlık hayvanı alırken ödemelerini nakit olarak yapabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da yapabilir. Ödeme kolaylığı olması açısından içerisine faiz karışmadığı sürece taksitli ödeme yapabilirler.

DİYANET KREDİ KARTI İLE KURBAN KESMEK CAİZ MİDİR?

Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.

Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir.