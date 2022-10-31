Kruvasan nasıl yapılır? Kruvasan tarifi ve püf noktaları!

Kruvasan nasıl yapılır? Kruvasan tarifi ve püf noktaları!

Fransız mutfağının vazgeçilmezi kruvasan, kahvaltılarda poğaçalara alternatif olarak tercih ediliyor. Peki kruvasan nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte kruvasan tarifi ve püf noktaları...

Fransa'da sevilerek tüketilen kruvasan, ülkemizde de vazgeçilmez tariflerden biri haline geldi.

Fransızların kahvaltıda kahve eşliğinde tükettiği kruvasan, poğaça ya da açmaya benzer. Hilal şeklindeki bu yiyeceğin Avusturya kökenli olduğu da söyleniyor. Kruvasan yaklaşık 450 kalori içeriyor.

İçerisine ekleyeceğiniz malzemelerle harika bir sandviç yapabileceğiniz gibi, reçel, çikolata ya da bal ekleyerek tatlı olarak da tüketebilirsiniz.

Peki Fransız mutfağının vazgeçilmezi olan kruvasan nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte kruvasan tarifi ve püf noktaları...

Kruvasan malzemeleri

2 adet yumurta

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

6 su bardağı un

1 paket yaş maya

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı toz şeker

100 gram tereyağı

Kruvasan tarifi

Bir kabın içerisine süt, su ve şekeri ekleyin. Mayayı su yardımıyla eritip, sıvı yağ, yumurta akları ve unu da ilave edin.

Hamur haline gelene kadar yoğurun, ardından 5 dakika daha yoğurmaya devam edin.

Hamuru eşit parçalar haline 10 adet olacak şekilde bölün, ardından un yardımı ile açın.

Bezeleri üst üste dizin ancak her katın arasında tereyağı sürmeyi ihmal etmeyin. Sadece en üst kata tereyağı sürmeyin.

Bir kabın içerisine aldığınız hamurun üzerini de streç film ile örterek buzdolabında 1 saat dinlenmeye bırakın.

Ardından dinlenmiş hamuru merdane ile 1 cm kalınlığına gelene kadar açın.

Son olarak 16 eşit parçaya bölün ve rulo şeklinde sarın.

Üzerine yumurta sarısı sürerek önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin.

Tatlı veya tuzlu olarak ya da sade şekilde tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!

Kruvasan püf noktaları

Pürüzsüz, elastik ve yumuşak bir hamur elde etmiş olmalısınız.

Mayalanma sürecinin hızlıca başlaması için süt ılık olmalıdır.

Hamurun buzdolabında mayalanması çok önemlidir.

Mümkünse yarım saatte bir kruvasan hamurunu tereyağı ile açıp tekrar buzdolabında dinlendirin. Bu yöntem hamurun daha gözenekli ve puf puf olmasını sağlayacaktır.

Kruvasan hamurunu mermer tezgahta hazırlarsanız, hamurla daha kolay işlem yapabilirsiniz.

Kullanacağınız tüm malzemelerin taze olmasına özen gösterin.

Eğer vaktiniz yoksa veya hamurla uğraşmak istemiyorsanız, milföy hamuru kullanarak da hazırlayabilirsiniz.